Макрон особисто запросив: Трамп вирушить до Франції на відкриття собору Паризької Богоматері

Це буде перша закордонна поїздка Дональда Трампа після обрання в листопаді на другий президентський термін.

Дональд Трамп, який переміг на виборах у США, планує відвідати Париж наприкінці цього тижня, щоб бути присутнім на відкритті собору Паризької Богоматері 7 грудня. Його запросив президент Емманюель Макрон і французький уряд. Про це пише CNN.

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"Президент Емманюель Макрон виконав чудову роботу, забезпечивши відновлення Нотр-Дама до його повної пишноти і навіть більше того. Це буде абсолютно особливий день для всіх!", — написав Трамп у понеділок на своїй платформі Truth Social.

Трамп і Макрон тісно співпрацювали протягом усього першого президентського терміну Трампа.

Макрон був першим іноземним лідером, який привітав Трампа після того, як стало зрозуміло, що він переміг на виборах у США. Тоді Макрон написав на X: "Привітання, президент Дональд Трамп. Готовий працювати разом, як ми це робили чотири роки. З вашими і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру і процвітання". Пізніше того ж вечора Трамп і Макрон поговорили телефоном, повідомив офіс Макрона.

Дональд і Меланія Трамп з Емманюелем Макроном

Щойно запрошення було отримано, Трамп повідомив своїй команді, що він хотів би бути присутнім, оскільки він давно захоплюється собором Нотр-Дам, який сильно постраждав від пожежі 2019 року. У той час Трамп дивився кадри пожежі, перебуваючи на борту Air Force One, і прокоментував у соціальних мережах: "Так жахливо дивитися на величезну пожежу в соборі Нотр-Дам у Парижі. Можливо, для її гасіння можна було б використовувати літаючі водовози. Потрібно діяти швидко!".

Очікується, що церемонія відкриття цими вихідними збере близько 50 глав держав і урядів, повідомив агентству Associated Press начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс.

Нещодавно CNN повідомив, що Макрон планує запросити Трампа і генерального директора Tesla і SpaceX Ілона Маска, якого обраний президент обрав на одну з посад у своїй адміністрації, до Парижа на саміт зі штучного інтелекту на початку лютого.

Поїздка відбудеться після того, як Трамп у суботу оголосив, що вибрав батька свого зятя Джареда Кушнера, забудовника Чарльза Кушнера, на посаду наступного посла США у Франції. Чарльза Кушнера помилував Трамп 2020 року після того, як 2005 року визнав себе винним за 16 пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, одним пунктом обвинувачення в помсті федеральному свідку і ще одним пунктом обвинувачення у брехні Федеральній виборчій комісії. Його було засуджено до двох років тюремного ув'язнення.

Візит Трампа до Парижа також відбудеться лише за кілька днів після того, як інший світовий лідер, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прилетів до Флориди і пообідав із ним у Мар-а-Лаго. Трюдо став першим лідером G7, який зустрівся з Трампом особисто з дня виборів.

Дональд і Меланія Трамп з Емманюелем Макроном Фото: ABC7

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон і перша леді Бріжит Макрон відвідали відновлений після нищівної пожежі собор у Парижі Нотр-Дам де Парі.

Виявилося, що відновлювали собор і теслі зі США. Виявилося, що майстрів, які вміють працювати з великими дерев'яними конструкціями, у світі не так багато.