Були потрібні унікальні вміння: американець розповів, як відновлював згорілий Нотр-Дам

Собор Паризької Богоматері ось-ось знову відкриється і почасти завдяки нащадку французьких гугенотів, який вміє працювати з деревом.

Нотр-Дам, знаменитий Собор Паризької Богоматері, готується до урочистого відкриття після руйнівної пожежі 2019 року. На його реконструкцію було зібрано понад 2 мільярди євро, але також були потрібні працівники з унікальними вміннями. І Джексон Дюбуа зі штату Нью-Йорк, приєднався до команди. Про це пише NYpost.

Палаючий Нотр-Дам у 2019 році

49-річний Джексон Дюбуа, житель Куперстауна, штат Нью-Йорк, минулого року провів три місяці у Франції, працюючи над відновленням 850-річного собору Паризької Богоматері.

Після ремонту, на який було витрачено близько 767 мільйонів доларів, виконаного досвідченими майстрами з усього світу, будівля має знову відкритися для публіки 8 грудня.

"Це найдивовижніше, що я коли-небудь робив", — розповів Дюбуа.

Джексон Дюбуа в Нотр-Дам Фото: Facebook Timber Framers Guild

Його компанія DuBois спеціалізується на дерев'яному каркасі — традиційній будівельній техніці, яка була популярна до XX століття і передбачає використання для будівництва важких шматків деревини, а не тонких дерев'яних брусів або сталевих балок.

Він реставрував історичні комори та інші сільськогосподарські будівлі в північній частині штату Нью-Йорк як для приватних клієнтів, так і для музеїв, а також працював над пам'ятками Естонії, Данії, Польщі та Великої Британії. Його навички в галузі каркасного будівництва унікальні, гільдія каркасних майстрів, у якій він працює виконавчим директором, налічує всього близько 2000 членів.

Робота над згорілим собором Нотр-Дам дісталася Дюбуа манівцем.

Палаючий Нотр-Дам у 2019 році Фото: Скриншот

Влітку 2021 року він приєднався до команди з 40 американських теслярів у Вашингтоні, округ Колумбія, на проєкті Handshouse Truss. Група працювала над оригінальними кресленнями, щоб вручну побудувати точну копію однієї з велетенських веж Собору Паризької Богоматері, щоб привернути увагу до скрутного становища собору і продемонструвати солідарність зі своїми французькими колегами.

Їхні зусилля привернули увагу головного архітектора собору Нотр-Дам Філіпа Вільнева, який запросив кількох американців попрацювати над собором.

Дюбуа був ідеальною людиною для цієї роботи. Він не тільки вправний в історичних методах теслярської справи, а й має французьке походження, що походить від гугенотів, які втекли з Франції, щоб оселитися в штаті Нью-Йорк у 17 столітті. Його прізвище навіть означає "з дерева" французькою мовою. Але мову предків він знає погано.

"Моя французька досить погана. У Франції, схоже, їх навіть трохи дратує те, як я вимовляю своє ім'я. Іноді вони просто називали мене "Нью-Йорк". На щастя, ми всі говорили універсальною мовою теслярської справи", — зізнався американець.

Дюбуа був одним із небагатьох американців, які працювали над Нотр-Дамом. Він і Майкл Беррі, будівельник із Бостона, який також працював над проєктом Handshouse Truss, обидва були частиною команди, що базувалася в Туарі в долині Луари — приблизно за 320 км від Парижа.

Джексон Дюбуа в Нотр-Дам Фото: Facebook Timber Framers Guild

Їм було доручено відновити основу шпиля собору Паризької Богоматері і додати профілі на всі готичні візерунки навколо вікон, включно з трилисниками, чотирилисниками і балюстрадами.

Робота була досить складною.

"У Штатах майстрам із каркасних робіт рідко доводилося відтворювати багато прикрашене готичне різьблення, і я відчував досить сильне занепокоєння з приводу перспективи того, що мене попросять це зробити", — сказав Дюбуа.

Щоб вшанувати пам'ять первісних будівельників, команда активно використовувала вікові інструменти, як-от двосторонні стамески, набір старих рашпілів, сокир і доліт, а також бісайгуе або твібілі — прості ручні інструменти, призначені для різьблення та рубки сирої деревини.

"Здебільшого ми використовували традиційні методи, як і спочатку, але іноді могли використовуватися електроінструменти", — пожартував він.

Інструменти і робочий одяг були надані робітникам, але стандартна форма Дюбуа не підійшла, а обіцяну форму на замовлення йому так і не зробили.

За три місяці роботи Дюбуа отримував стандартну ставку для досвідчених французьких теслярів — приблизно 27 євро на годину.

Наслідки пожежі в Нотр-Дам

"Це покривало мої рахунки, але це точно не зробило мене багатим. Але це було варте того, щоб написати "Нотр-Дам де Парі" на моїй табельній картці", — зізнався американець.

Француженка туніського походження Делайла надала йому і його колегам житло і харчування. Він проводив вільний час, катаючись на велосипеді сільською місцевістю, відвідуючи місцеві ринки і плаваючи на каное річкою Луара.

8 листопада вперше після пожежі задзвонили дзвони собору напередодні відкриття наступного місяця. Дюбуа не бачив відновлений собор Паризької Богоматері, але сподівається незабаром відвідати його.

Нагадаємо, пожежа в Нотр-Дам спалахнула 15 квітня 2019 року на Страсному тижні під час планового ремонту. На будівлі обвалився шпиль, споруджений у 19 столітті, згорів годинник і оригінальна покрівля XII століття. Каркас будівлі вдалося врятувати, також дивом уціліли скульптури — їх зняли для реставрації. Причини пожежі так і не з'ясували.

Але археологи скористалися нагодою і провели розкопки в Соборі. Вони знайшли два свинцевих саркофаги з рештками двох чоловіків, один з яких може бути відомим поетом Іоахімом дю Белле, який жив у 16 столітті.