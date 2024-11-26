Требовались уникальные умения: американец рассказал, как восстанавливал сгоревший Нотр-Дам

Собор Парижской Богоматери вот-вот снова откроется и отчасти благодаря потомку французских гугенотов, который умеет работать с деревом.

Нотр-Дам, знаменитый Собор Парижской Богоматери, готовится к торжественному открытию после разрушительного пожара 2019 года. На его реконструкцию было собрано более 2 миллиардов евро, но также требовались работники с уникальными умениями. И Джексон Дюбуа из штата Нью-Йорк, присоединился к команде. Об этом пишет NYpost.

Пылающий Нотр-Дам в 2019 году

49-летний Джексон Дюбуа, житель Куперстауна, штат Нью-Йорк, в прошлом году провел три месяца во Франции, работая над восстановлением 850-летнего собора Парижской Богоматери.

После ремонта, на который было потрачено около 767 миллионов долларов, выполненного опытными мастерами со всего мира, здание должно вновь открыться для публики 8 декабря.

"Это самое удивительное, что я когда-либо делал", — рассказал Дюбуа.

Джексон Дюбуа в Нотр-Дам Фото: Facebook Timber Framers Guild

Его компания DuBois специализируется на деревянном каркасе — традиционной строительной технике, которая была популярна до XX века и подразумевает использование для строительства тяжелых кусков древесины, а не тонких деревянных брусьев или стальных балок.

Он реставрировал исторические амбары и другие сельскохозяйственные здания в северной части штата Нью-Йорк как для частных клиентов, так и для музеев, а также работал над достопримечательностями Эстонии, Дании, Польши и Великобритании. Его навыки в области каркасного строительства уникальны, гильдия каркасных мастеров, в которой он работает исполнительным директором, насчитывает всего около 2000 членов.

Работа над сгоревшим собором Нотр-Дам досталась Дюбуа окольным путем.

Пылающий Нотр-Дам в 2019 году Фото: Скриншот

Летом 2021 года он присоединился к команде из 40 американских плотников в Вашингтоне, округ Колумбия, на проекте Handshouse Truss. Группа работала над оригинальными чертежами, чтобы вручную построить точную копию одной из гигантских башен Собора Парижской Богоматери, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению собора и продемонстрировать солидарность со своими французскими коллегами.

Их усилия привлекли внимание главного архитектора собора Нотр-Дам Филиппа Вильнева, который пригласил нескольких американцев поработать над собором.

Дюбуа был идеальным человеком для этой работы. Он не только искусен в исторических методах плотницкого дела, но и имеет французское происхождение, восходящее к гугенотам, которые бежали из Франции, чтобы поселиться в штате Нью-Йорк в 17 веке. Его фамилия даже означает "из дерева" на французском языке. Но язык предков он знает плохо.

"Мой французский довольно плох. Во Франции, похоже, их даже немного раздражает то, как я произношу свое имя. Иногда они просто называли меня "Нью-Йорк". К счастью, мы все говорили на универсальном языке плотницкого дела", — признался американец.

Дюбуа был одним из немногих американцев, работавших над Нотр-Дамом. Он и Майкл Берри, строитель из Бостона, который также работал над проектом Handshouse Truss, оба были частью команды, базировавшейся в Туаре в долине Луары — примерно в 320 км от Парижа.

Джексон Дюбуа в Нотр-Дам Фото: Facebook Timber Framers Guild

Им было поручено восстановить основание шпиля собора Парижской Богоматери и добавить профили на все готические узоры вокруг окон, включая трилистники, четырехлистники и балюстрады.

Работа была довольно сложной.

"В Штатах мастерам по каркасным работам редко приходилось воспроизводить богато украшенную готическую резьбу, и я испытывал довольно сильное беспокойство по поводу перспективы того, что меня попросят это сделать", — сказал Дюбуа.

Чтобы почтить память первоначальных строителей, команда активно использовала вековые инструменты, такие как двухсторонние стамески, набор старых рашпилей, топоров и долот, а также бисайгуэ или твибилы — простые ручные инструменты, предназначенные для резьбы и рубки сырой древесины.

"По большей части мы использовали традиционные методы, как и изначально, но иногда могли использоваться электроинструменты", — пошутил он.

Инструменты и рабочая одежда были предоставлены рабочим, но стандартная форма Дюбуа не подошла, а обещанную форму на заказ ему так и не сделали.

За три месяца работы Дюбуа получал стандартную ставку для опытных французских плотников — примерно 27 евро в час.

Последствия пожара в Нотр-Дам

"Это покрывало мои счета, но это точно не сделало меня богатым. Но это стоило того, чтобы написать "Нотр-Дам де Пари" на моей табельной карточке", — признался американец..

Француженка тунисского происхождения Делайла предоставила ему и его коллегам жилье и питание. Он проводил свободное время, катаясь на велосипеде по сельской местности, посещая местные рынки и плавая на каноэ по реке Луара.

8 ноября впервые после пожара зазвонили колокола собора в преддверии открытия в следующем месяце. Дюбуа не видел восстановленный собор Парижской Богоматери, но надеется вскоре посетить его.

Напомним, пожар в Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля 2019 года на Страстной неделе во время планового ремонта. На здании обрушился шпиль, сооруженный в 19 веке, сгорели часы и оригинальная кровля XII века. Каркас здания удалось спасти, также чудом уцелели скульптуры – их сняли для реставрации. Причины пожара так и не выяснили.

Но археологи воспользовались случаем и провели раскопки в Соборе. Они нашли два свинцовых саркофага с останками двух мужчин, один из которых может быть известным поэтом Иоахимом дю Белле, который жил в 16 веке.