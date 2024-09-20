Тайна свинцовых саркофагов под собором Парижской Богоматери разгадана: что выяснили

Археологи наконец-то разгадали загадку того, кто был похоронен в свинцовых саркофагах. Их случайно нашли после пожара в соборе.

Related video

Группа археологов считает, что наконец-то разгадала тайну свинцовых саркофагов, которые были случайно найдены под собором Парижской Богоматери, пишет IFLScience.

После масштабного пожара в знаменитом соборе в Париже, который произошел в 2019 году, под обгоревшими руинами нашли нечто интересное. Речь идет о двух свинцовых саркофагах, которые были погребены под собором Парижской Богоматери сотни лет назад.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи из Тулузского университета открыли саркофаги и нашли в них останки двух мужчин. Личность одного из усопших было легко идентифицировать благодаря эпитафии, которая осталась нетронутой.

"Это тело мессира Антуана де ла Порт Каноина де Л’эглиз. Умер 24 декабря 1710 года на 83-м году жизни. Покойся с миром", — гласила эпитафия.

Гроб был сделан из свинца, чтобы сохранить тело усопшего дольше обычного, такая опция была доступна в то время лишь действительно состоятельным людям. Но, видимо, целостность свинцового саркофага была повреждена, поэтому тело де ла Порта плохо сохранилось, остались лишь кости, волосы и несколько фрагментов текстиля. Кости свидетельствовали о малоподвижном образе жизни, также де ла Порт страдал от подагры, которую иногда, вызывает чрезмерное употребление пищи и питья.

Известно, что де ла Порт был каноником, и это объясняет, почему его похоронили под центральной частью трансепта, которая отводится для важных персон. При своей жизни он был богаты и влиятельным человеком, который заказал несколько картины, выставляемых теперь в Лувре, а также оказал денежную помощь хору собора.

В это же время, личность мужчины из второго саркофага до сих пор оставалась загадкой. Предварительные анализ показал, что останки принадлежали мужчина 25-40 лет, который, судя по тазовым костям, ездил верхом с самого раннего детства.

Также на костях этого мужчины были обнаружены следы хронических заболевания, а большинство его зубов выпали еще при жизни. Череп аристократа был деформирован из-за постоянного ношения головного убора или повязки в младенчестве. Также были найдены доказательства того, что мужчина страдал от хронического менингита, который был вызван туберкулезом. Именно это и могло послужить причиной смерти.

Дальнейший анализ показал, что второе тело может принадлежать французскому поэту Иоахиму дю Белле. Он жил с 1522 по 1560 год. История де Бюлле совпадает со многими признаками, которые нашли ученые.

"Иоахим дю Белле был выдающимся наездником и поэтом, который страдал от туберкулеза и умер в 1560 году. Его вскрытие продемонстрировало признаки хронического менингита", — говорит команда из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Тем не мнее, окончательная точка в этой истории еще не поставлена, так как существуют исторические свидетельства о том, что тело дю Белле было похоронено в боковой часовне собора.

Напомним, турист нашел древнеримский саркофаг в Болгарии. На одном из болгарских пляжей турист случайно нашел древнеримский саркофаг, который датируется II или III веком нашей эры.