Макрон лично пригласил: Трамп отправится во Францию на открытие собора Парижской Богоматери

Это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа после избрания в ноябре на второй президентский срок.

Дональд Трамп, победивший на выборах в США, планирует посетить Париж в конце этой недели, чтобы присутствовать на открытии собора Парижской Богоматери 7 декабря. Его пригласил президент Эмманюэль Макрон и французское правительство. Об этом пишет CNN.

Эмманюэль Макрон показал, как выглядит Нотр-Дам после ремонта

"Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, обеспечив восстановление Нотр-Дама до его полного великолепия и даже более того. Это будет совершенно особенный день для всех!", — написал Трамп в понедельник на своей платформе Truth Social.

Трамп и Макрон тесно сотрудничали на протяжении всего первого президентского срока Трампа.

Макрон был первым иностранным лидером, поздравившим Трампа после того, как стало ясно, что он победил на выборах в США. Тогда Макрон написал на X: "Поздравления, президент Дональд Трамп. Готов работать вместе, как мы это делали четыре года. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания". Позже тем же вечером Трамп и Макрон поговорили по телефону, сообщил офис Макрона.

Дональд и Мелания Трамп с Эмманюэлем Макроном

Как только приглашение было получено, Трамп сообщил своей команде, что он хотел бы присутствовать, поскольку он давно восхищается собором Нотр-Дам, который сильно пострадал от пожара в 2019 году. В то время Трамп смотрел кадры пожара, находясь на борту Air Force One, и прокомментировал в социальных сетях: "Так ужасно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, для его тушения можно было бы использовать летающие водовозы. Нужно действовать быстро!".

Ожидается, что церемония открытия в эти выходные соберет около 50 глав государств и правительств, сообщил агентству Associated Press начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

Недавно CNN сообщил, что Макрон планирует пригласить Трампа и генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, которого избранный президент выбрал на одну из должностей в своей администрации, в Париж на саммит по искусственному интеллекту в начале февраля.

Поездка состоится после того, как Трамп в субботу объявил, что выбрал отца своего зятя Джареда Кушнера, застройщика Чарльза Кушнера, на пост следующего посла США во Франции. Чарльз Кушнер был помилован Трампом в 2020 году после того, как в 2005 году признал себя виновным по 16 пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, одному пункту обвинения в мести федеральному свидетелю и еще одному пункту обвинения в лжи Федеральной избирательной комиссии. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения.

Визит Трампа в Париж также состоится всего через несколько дней после того, как другой мировой лидер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прилетел во Флориду и пообедал с ним в Мар-а-Лаго. Трюдо стал первым лидером G7, который встретился с Трампом лично с дня выборов.

Дональд и Мелания Трамп с Эмманюэлем Макроном Фото: ABC7

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон посетили восстановленный после сокрушительного пожара собор в Париже Нотр-Дам де Пари.

Оказалось, что восстанавливали собор и плотники из США. Оказалось, что мастеров, которые умеют работать с большими деревянными конструкциями, в мире не так много.