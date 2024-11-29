"Превратили уголь в искусство": Макрон показал восстановленный Нотр-Дам де Пари (видео)

Президент Франции вместе с первой леди посетил восстановленный Собор Парижской Богоматери. Он лично поблагодарил примерно две тысячи работников, которые приложили свои руки к реставрации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон посетили восстановленный после сокрушительного пожара собор в Париже Нотр-Дам де Пари. Трансляцией своего визита лидер поделился 29 ноября в соцсетях.

"Нотр-Дам де Пари. Последнее посещение перед повторным открытием. С женой", — подписал кадры Макрон.

Супругам провели экскурсию по восстановленному собору, показав результаты проведенной работы.

Через пять лет после пожара Нотр-Дам де Пари должен снова открыть свои двери всем желающим прикоснуться к французской культуре. Официальное открытие состоится 7 декабря, в этот день также выступит с речью президент.

По данным СМИ, над реставрацией визитной карточки Парижа работали примерно 250 компаний и сотни экспертов. На работы было потрачено 700 миллионов евро из пожертвований. Проект прозвали "строительной площадкой века".

На торжественное мероприятие, которое состоялось в пятницу 29 ноября, были приглашены все причастные к восстановлению собора. В целом приглашение на последний визит в Нотр-Дам де Пари перед его официальным открытием получили 2000 человек.

Фото с торжественного мероприятия в Нотр-Даме 29 ноября Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Находясь в самом сердце собора Макрон обратился к работникам, пообещав им "шок надежды" 7 декабря. По его словам, повторное открытие отреставрированного символа Парижа будет "сильным, как пожар", который его уничтожил в 2019 году.

"Вы отстроили Нотр-Дам за пять лет. Франция вам бесконечно благодарна", — заявил президент.

Он отметил, что французы способны достичь невозможного, когда действуют вместе.

"Вы превратили уголь в искусство", — сказал работникам Макрон.

Напомним, американец Джексон Дюбуа назвал работу над восстановлением Нотр-Дама "самым удивительным, что когда-либо делал". Он провел во Франции три месяца, работая на реставрации 850-летнего собора.

Причины пожара, который произошел в апреле 2019 года и чуть не уничтожил визитку Парижа, до сих пор неизвестны. Пожарным понадобилось 15 часов на ликвидацию огня, но им удалось не допустить падения колоколов, которые бы завалили башни.