"Перетворили вугілля на мистецтво": Макрон показав відновлений Нотр-Дам де Парі (відео)

Президент Франції разом з першою леді відвідав відновлений Собор Паризької Богоматері. Він особисто подякував приблизно двом тисячам працівників, які доклали свої руки до реставрації.

Президент Франції Емманюель Макрон і перша леді Бріжит Макрон відвідали відновлений після нищівної пожежі собор у Парижі Нотр-Дам де Парі. Трансляцією свого візиту лідер поділився 29 листопада у соцмережах.

"Нотр-Дам де Парі. Останнє відвідування перед повторним відкриттям. З дружиною", — підписав кадри Макрон.

Подружжю провели екскурсію відновленим собором, показавши результати проведеної роботи.

Через п’ять років після пожежі Нотр-Дам де Парі має знову відчинити свої двері усім охочим доторкнутись до французької культури. Офіційне відкриття відбудеться 7 грудня, у цей день також виступить з промовою президент.

За даними ЗМІ, над реставрацією візитівки Парижу працювали приблизно 250 компаній та сотні експертів. На роботи було витрачено 700 мільйонів євро з пожертвувань. Проєкт прозвали "будівельним майданчиком століття".

На урочистий захід, який відбувся у п’ятницю 29 листопада, були запрошені усі причетні до відновлення собору. Загалом запрошення на останній візит у Нотр-Дам де Парі перед його офіційним відкриттям отримали 2000 осіб.

Фото з урочистого заходу в Нотр-Дамі 29 листопада Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Перебуваючи в самому серці собору Макрон звернувся до працівників, пообіцявши їм "шок надії" 7 грудня. З його слів, повторне відкриття відреставрованого символу Парижу буде "сильним, як пожежа", яка його знищила у 2019 році.

"Ви відбудували Нотр-Дам за п'ять років. Франція вам безмежно вдячна", — заявив президент.

Він наголосив, що французи здатні досягнути неможливого, коли діють разом.

"Ви перетворили вугілля на мистецтво", — сказав працівникам Макрон.

Нагадаємо, американець Джексон Дюбуа назвав роботу над відновленням Нотр-Даму "найдивовижнішим, що коли-небудь робив". Він провів у Франції три місяці, працюючи на реставрації 850-річного собору.

Причини пожежі, яка сталась у квітні 2019 року й мало не знищила візитівку Парижу, досі невідомі. Пожежникам знадобилось 15 годин на ліквідацію вогню, але їм вдалося не допустити падіння дзвонів, які б завалили вежі.