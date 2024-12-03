Президентский троллинг: Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США, — CNN

Таким образом Трамп якобы отшутился на замечание премьер-министра Канады Джастина Трюдо о непомерно высоких тарифах на канадскую продукцию, которые хочет ввести Трамп.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что его государство должно стать 51-м американским штатом. Об этом пишет CNN со ссылкой на два собственных источника, которые были проинформированы об этом разговоре.

Джастин Трюдо поехал в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде через несколько дней после того, как новоизбранный президент пообещал массовое повышение тарифов на товары из Мексики и Канады, начиная с первого дня своей администрации, В частности Трамп пообещал установить тарифы в размере 25% на все товары, которые направляются в США из Канады.

"После того, как Трюдо вежливо заметил, что такие тарифы навредят канадской экономике, Трамп пошутил, что если это так, то, возможно, Канаде стоит присоединиться к США как 51-му штату", — сообщили источники CNN.

Один из этих источников подчеркнул, что этот комментарий должен был быть шуткой, и что другие гости ужина восприняли его именно так.

Вместе с Трюдо присутствовали руководитель его аппарата Кэти Телфорд и министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

Напомним, 3 декабря телеканал CNN сообщил, что Трамп отправится во Францию на открытие собора Парижской Богоматери.

2 декабря Трамп пригрозил ХАМАС "полным адом", если израильских заложников не освободят до его инаугурации.