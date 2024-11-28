Дональд Трамп поужинал с Марком Цукербергом, которому ранее угрожал тюрьмой

В январе 2021 года Facebook забанил аккаунт Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками. В начале 2023 года аккаунты политика в Facebook и Instagram восстановили.

В среду, 28 ноября, избранный 47-й президент США Дональд Трамп встретился за ужином с главным исполнительным директором Meta Platforms Inc. Марком Цукербергом в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил представитель Meta, Цукерберг обсудил с Трампом и его командой важные вопросы, связанные с инновациями в США. Хотя детали разговора не разглашаются, стало известно, что Цукерберг не оставался на празднование Дня благодарения.

Журналисты отмечают, что отношения между Цукербергом и Трампом неоднократно становились предметом обсуждений из-за их сложности. Напряжение между ними особенно обострилось после того, как в январе 2021 года Facebook запретил доступ Трампа к платформе из-за событий, связанных со штурмом Капитолия. Трамп в свою очередь обвинял основателя Facebook во вмешательстве в выборы 2020 года и даже намекал на возможность привлечения его к уголовной ответственности.

В 2023 году Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. В июле этого года Марк Цукерберг после покушения на кандидата в президенты США в Пенсильвании отметил, что "видеть, как Дональд Трамп встает после выстрела в лицо и поднимает кулак с американским флагом в руках, — это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни".

Накануне выборов Цукерберг лично позвонил Трампу, а после его победы опубликовал поздравительное сообщение.

Относительно встречи в Мар-а-Лаго, советник Трампа Стивен Миллер подтвердил ее факт, но представитель Трампа Стивен Чеунг воздержался от комментариев, отметив, что такие частные встречи не обсуждаются публично.

Напомним, Дональд Трамп в своей книге Save America написал, что Марк Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года, и заявил, что Марк "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова.

26 ноября Axios сообщало, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения "царя искусственного интеллекта" в Белом доме, который будет координировать федеральную политику и внедрять использование новых технологий в правительстве.