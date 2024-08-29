Трамп обвинил Цукерберга в заговоре и угрожает ему пожизненным заключением, — СМИ

Об этом 45-й президент США упомянул в своей новой книге "Спасти Америку", которая должна выйти на следующей неделе. Он заявил, что внимательно следит за основателем Facebook, и пригрозил наказанием, если тот смошенничает на президентских выборах 2024.

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45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, готовил заговор против его персоны во время выборов 2020 года, и заявил, что Марк "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова. Об этом Трамп пишет в новой книге "Save America", которая должна быть опубликована на следующей неделе, сообщает Politico.

Это представляет собой последнюю атаку Трампа на Цукерберга, которого он неоднократно обвинял во вмешательстве в последние президентские выборы. И это происходит в то время, когда Meta предприняла шаги, чтобы заверить консерваторов, что она не повлияет на кампанию этого года.

"Спасти Америку", книга, написанная Трампом, которая появится на прилавках книжных магазинов 3 сентября, включает в себя недатированную фотографию встречи Трампа с Цукербергом в Белом доме. Книгу "Спасем Америку" выпускает издательство Winning Team Publishing, которое было основано Дональдом Трампом-младшим и Серхио Гором, союзником Трампа.

Под фотографией Трамп пишет, что Цукерберг "приходил в Овальный кабинет, чтобы увидеться со мной. Он приводил свою очень милую жену на ужины, был таким милым, как только мог, и при этом всегда настоящий заговор против президента", — добавил Трамп, упоминая взнос в размере 420 миллионов долларов , который Цукерберг и его жена Присцилла Чан сделали во время выборов 2020 года для финансирования избирательной инфраструктуры.

Марк Цукерберг с женой Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

"Он сказал мне, что на Facebook нет никого, похожего на Трампа. Но в то же время и по какой-то причине он настроил его против меня. Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме — как и другие, кто смошенничает на президентских выборах 2024 года", — продолжает Трамп.

Трамп уже делал подобные замечания о Цукерберге. В июльском посте на Truth Social Трамп написал, что в случае избрания он будет преследовать "мошенников на выборах на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на длительные сроки. Мы уже знаем, кто вы. Не делайте этого! Цукербаксы, берегитесь!" – писал Трамп.

Марк Цукерберг Фото: Getty Images

Республиканцы критиковали Meta за подавление контента, который мог бы нанести ущерб президенту Джо Байдену в 2020 году, в частности, за репортажи о сыне тогдашнего кандидата Хантере. В то время ФБР предупредило, что освещение событий могло быть частью организованных Россией усилий по влиянию на выборы.

В понедельник Цукерберг направил письмо в контролируемый республиканцами юридический комитет Палаты представителей, в котором признал, что замалчивание этой истории было ошибкой, заявив, что "с тех пор стало ясно, что репортаж не был российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, мы не должны были понижать рейтинг этой истории".

В том же письме Цукерберг написал, что администрация Байдена пыталась "оказать давление" на Мету, чтобы тот преуменьшил значение определенного контента о Covid-19, что, по его словам, было "неправильным" для Белого дома.

Недавно выяснилось, что Марк Цукерберг задал новую моду среди миллиардеров, построив бункер для себя и своей семьи. Теперь многие американские богачи обзаводятся бункерами, которые больше напоминают подземные и укрепленные дворцы.