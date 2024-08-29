Трамп звинуватив Цукерберга у змові і погрожує йому довічним ув'язненням, — ЗМІ

Про це 45-й президент США згадав у своїй новій книзі "Врятувати Америку", яка має вийти наступного тижня. Він заявив, що уважно стежить за засновником Facebook, і пригрозив покаранням, якщо той зшахраює на президентських виборах 2024 року.

Related video

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, готував змову проти його персони під час виборів 2020 року, і заявив, що Марк "проведе залишок свого життя у в'язниці", якщо зробить це знову. Про це Трамп пише в новій книзі "Save America", яка має бути опублікована наступного тижня, повідомляє Politico.

Це є останньою атакою Трампа на Цукерберга, якого він неодноразово звинувачував у втручанні в останні президентські вибори. І це відбувається в той час, коли Meta зробила кроки, щоб запевнити консерваторів, що вона не вплине на кампанію цього року.

"Врятувати Америку", книга, написана Трампом, яка з'явиться на прилавках книжкових магазинів 3 вересня, містить недатовану фотографію зустрічі Трампа з Цукербергом у Білому домі. Книгу "Врятуємо Америку" випускає видавництво Winning Team Publishing, яке заснували Дональд Трамп-молодший і Серхіо Гор, союзник Трампа.

Під фотографією Трамп пише, що Цукерберг "приходив в Овальний кабінет, щоб побачитися зі мною. Він приводив свою дуже милу дружину на вечері, був таким милим, як тільки міг, і при цьому завжди справжня змова проти президента", — додав Трамп, згадуючи внесок у розмірі 420 мільйонів доларів, який Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан зробили під час виборів 2020 року для фінансування виборчої інфраструктури.

Марк Цукерберг із дружиною Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

"Він сказав мені, що на Facebook немає нікого, схожого на Трампа. Але водночас і з якоїсь причини він налаштував його проти мене. Ми уважно стежимо за ним, і якщо цього разу він зробить щось протизаконне, то проведе решту свого життя у в'язниці — як і інші, хто шахраюватиме на президентських виборах 2024 року", — продовжує Трамп.

Трамп уже робив подібні зауваження про Цукерберга. У липневому пості на Truth Social Трамп написав, що в разі обрання він буде переслідувати "шахраїв на виборах на небачених раніше рівнях, і їх відправлять до в'язниці на тривалі терміни. Ми вже знаємо, хто ви. Не робіть цього! Цукербакси, стережіться!" — писав Трамп.

Марк Цукерберг Фото: Getty Images

Республіканці критикували Meta за придушення контенту, який міг би завдати шкоди президенту Джо Байдену у 2020 році, зокрема, за репортажі про сина тодішнього кандидата Хантера. На той час ФБР попередило, що висвітлення подій могло бути частиною організованих Росією зусиль із впливу на вибори.

У понеділок Цукерберг надіслав листа до контрольованого республіканцями юридичного комітету Палати представників, у якому визнав, що замовчування цієї історії було помилкою, заявивши, що "відтоді стало зрозумілим, що репортаж не був російською дезінформацією, і, озираючись назад, ми не повинні були знижувати рейтинг цієї історії".

У тому ж листі Цукерберг написав, що адміністрація Байдена намагалася "чинити тиск" на Мету, щоб той применшив значення певного контенту про Covid-19, що, за його словами, було "неправильним" для Білого дому.

Нещодавно з'ясувалося, що Марк Цукерберг задав нову моду серед мільярдерів, побудувавши бункер для себе і своєї сім'ї. Тепер багато американських багатіїв обзаводяться бункерами, які більше нагадують підземні та укріплені палаци.