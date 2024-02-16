Озеро вогню, водомети і таємні тунелі: як мільярдери по всьому світу готуються до апокаліпсису

Після того, як стало відомо, що мільярдер будує притулок на Гаваях, його приклад наслідували заможні люди по всьому світу. І крім бункерів, вони запасаються старою технікою і літаками.

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На тлі побоювань про початок Третьої світової війни мільярдери, які побоюються апокаліпсису, вкладають мільйони в стратегії виживання, зокрема в обертових камінів з "Індіани Джонса", вдосконалених тактичних систем, а також в застарілу техніку, яку важко вивести з ладу й легко лагодити. Про це пише Hollywood Reporter.

Слідом за апокаліптичним трилером Сема Есмаїла "Залиш світ позаду" і грудневими новинами про те, що Марк Цукерберг будує бункер площею 5000 квадратних футів під своїм ранчо на острові Кауаї, бізнес укріплених сховищ процвітає.

Фото: Oppidum

Ще більше олії у вогонь підливають: ескалація збройного конфлікту в усьому світі та, ближче до дому, триваюча хвиля масових розстрілів і дедалі нестабільніша політична ситуація напередодні президентських виборів 5 листопада.

Найбагатші люди світу, або як ще називають, 1% від світового населення, або одновідсоткові люди, які можуть дозволити собі зробити все можливе заради самозбереження, роблять це більше, ніж будь-коли — часто в манері, яка виходить далеко за межі занурених у воду гофрованих металевих бункерів, що їх можна побачити у реаліті-шоу, як-от "Виживальщики Судного Дня" Nat Geo.

Прагнучи захистити себе від потенційних загроз, включно з цивільними заворушеннями, кібератаками, ядерними бомбардуваннями, збоями в електромережах і різкими змінами клімату, багато хто працює безпосередньо з генеральними підрядниками над будівництвом готових бункерів судного дня, тоді як інші звертаються до кількох спеціалізованих компаній.

Рон Хаббард, генеральний директор компанії Atlas Survival Shelters, яка базується в Техасі, зазначаючи, що новини про бункер Цукерберга "викликали купівельний ажіотаж". Наразі він будує бункер вартістю 7,5 мільйонів доларів для клієнта в Оклахомі, який перебуває на стадії проектування.

Один із найпростіших бункерів Фото: Atlas survival shelters

Роберт Вічіно, засновник компанії Vivos у Дель-Мар, штат Каліфорнія, яка створює підземні притулки для виживання, погоджується: "Тепер, коли Цукерберг випустив кота з мішка, інші люди, які поділяють його статус або близькі до нього, починають думати: "О Боже, якщо він це робить, можливо, він знає щось, чого не знаю я, можливо, мені слід зробити це самому".

Один із найпростіших бункерів Фото: Atlas survival shelters

Але ні для кого не секрет, що одновідсоткові і високопоставлені чиновники вже давно займаються забезпеченням власної безпеки у вигляді бункерів.

Пандемія стала величезним драйвером інтересу до продажів, війна в Україні та війна в Ізраїлі тільки підстьобнули цей інтерес.

Серед інших магнатів, закоханих у бункери, — мільярдер і колишній генеральний директор Paypal Пітер Тіль, чиї спроби побудувати бункер у Новій Зеландії припинили 2022 року, і Білл Гейтс, у якого, за чутками, є підземні зони безпеки під кожним із його будинків.

План притулку Пітера Тіля Фото: Luxury Survival Condos

Аль Корбі, президент і засновник розташованої у Вірджинії компанії SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), яка займається індивідуальним дизайном для надбагатих людей, зазначає, що багато мільярдери особливо зосереджені на тому, як пережити збої в енергосистемі. Вони купують автомобілі та літаки, які менше залежать від комп'ютерних інтерфейсів.

"Багато хто з цих хлопців скуповує літаки King Air або старіші літаки, які не мають електронної авіоніки, і залишають у своїй колекції одну або дві старі машини, випущені до 1986 року, щоб вони все ще могли функціонувати в ЕМІ (електромагнітному імпульсі). Новизна полягає в переході від ідеї ядерного буму до захисту від локальних загроз. Справжня загроза — це енергосистема, яка, за іронією долі, є сюжетом "Залиш світ позаду". У подібних ситуаціях підтримання вашого життя так само важливе, як їжа і вода", — каже Габбард.

Середній притулок, який Габбард продає "щодня" — що складається зі збірного модульного сталевого бункера — коштує від 200 000 до 400 000 доларів і 50% клієнтів Atlas Survival Shelters — жінки.

Бункер у США Фото: Jam Press

За словами Хаббарда, через глобальний попит бункерні системи фільтрації повітря (вартість яких становить 3000-10 000 доларів США) стають дефіцитними, тому в грудні він скупив 711 таких систем (більше, ніж він купив за останні 13 років), щоб не відставати від зростаючого попиту. Він каже, що компанія наразі працює з двома клієнтами-мільярдерами в США, "обидва пов'язані з Facebook", але їхні бункери не перевищують 500 000 доларів.

"Я чув, що в Сполучених Штатах будують кілька великих бункерів вартістю від 5 до 10 мільйонів доларів", — додає Хаббард, який наразі будує бункер вартістю 5 мільйонів доларів для клієнта в Куала-Лумпурі, Малайзія, який хоче взяти з собою колекцію своїх авто.

Аль Корбі, який працював над розкішною 27-поверховою резиденцією в Мумбаї вартістю 4,8 мільярда доларів бізнес-магната Мукеша Амбані з Reliance Industries, розповідає, що його найвразливіший проєкт, який мають завершити 2025 року, — це острів-фортеця, побудований на території площею 200 акрів у США, з новітніми тактичними системами.

"Притулок може витримати вибух на відстані однієї милі від епіцентру. Клієнт [бізнес-магнат] говорив: "Я хочу бути впевненим, що ніхто не зможе дістатися до моєї сім'ї", тому в підсумку ми буквально побудували озеро завглибшки 30 футів навколо комплексу, вкрите легкозаймистою рідиною, легшою за воду. Воно оточить фортецю вогненним кільцем. Єдиний доступ на острів — розвідний міст", — повідомив Корбі.

Будинок, оточений кільцем вогню і автоматичними обронними установками Фото: SAFE

Також у проєкті Корбі "є водомети, здатні збивати парашути, вертольоти Apache і все, що наближається до вас на висоті 500 футів".

"Потім ми вивезли всю землю з котловану і буквально побудували навколо ділянки гору як природне укріплення. І ми прорубали тунель, який можна обороняти за допомогою вогнеметів, систем подачі газу, сталевої стіни, що закривається на півдорозі і здатна зупинити 16-колісний автомобіль, що рухається зі швидкістю 80 миль на годину, і стовпів на обох кінцях", — розповів він подробиці.

Одна тільки підготовка майданчика обійшлася в мільйони доларів, що становить "частку вартості всього проєкту", — каже Корбі, який бачить тенденцію клієнтів з наявними бункерами, які запитують додаткові компоненти тактичного захисту на суму близько мільйона доларів для модернізації.

Питання наступного рівня — куди йти, якщо щось трапиться з основним притулком. Складні системи тунелів, які спрямовують людей в альтернативні бункери, пропонують запасний план, а також "усі типи пристроїв і систем для вилучення, але насправді я не можу говорити про це; скажімо так, на всіх суперяхтах є вертольоти і підводні човни", — каже Корбі.

Також компанія SAFE уклала партнерські відносини з медичною консалтинговою компанією Vital RN з Вірджинії, заснованою дружиною Корбі Наомі, дипломованою медсестрою, щоб запропонувати сучасні кабіни для знезараження, медичне приладдя та палати з усім необхідним для бункерів.

Приклад обладнаної операційної в бункері Фото: SAFE

"Ми встановили такий кабінет на Лонг-Айленді, і ви відчуєте себе так, ніби перебуваєте в найкраще обладнаній операційній клініки Cedars-Sinai або Cleveland Clinic! Ви можете зберігати всі мислимі ліки, які вам можуть знадобитися, замкненими в шафах, які може відкрити тільки лікар віддалено, тож усе це в межах закону", — розповів він.

Коли справа доходить до секретних проходів і потаємних дверей, багато хто звертається до компанії Creative Home Engineering з Аризони, де двері можуть коштувати понад 50 000 доларів за штуку.

Таємні двері в стіні

"Я завершую проєкт для клієнта в районі Фенікса, який містить дев'ять секретних дверей", — каже президент Creative Home Engineering Стів Гамбл.

Він каже, що у замовника є підземний тир, доступ до якого здійснюється через величезний камін, що обертається, як в "Індіані Джонсі та Останньому хрестовому поході". Потім є гігантські сходи, які піднімаються вгору і відкривають великий підвал, звідки автомобільний ліфт спускається в гараж.

"Ми також встановили британську телефонну будку. Коли ви набираєте номер 867-5309 на трубці, грає пісня, скло стає непрозорим, і ви зникаєте; потім задня стінка відчиняється, і насправді є гірка, яка переносить вас на два рівні вниз, де є симулятор польоту, і датчик змушує задню панель кабінки повертатися, і скло стає прозорим, тому ніхто не може зрозуміти, як ви вибралися звідти. У підвалі будинку також є гігантський акваріум з акулами, який розділяє одну стіну з басейном, тому створюється враження, що ви плаваєте з акулами. А басейн більше схожий на аквапарк: з проточною річкою, гротом і скляним дном, так що під басейном видно картингову доріжку. У цього хлопця є всі іграшки! У нього є безпечна кімната, і ми зробили одні секретні двері винятково для безпеки, а решта в основному просто для показухи", — розповів Хамбл про примхи своїх замовників.

Таємні двері в телефонній будці

Але за його словами, більшість його клієнтів все ж більше орієнтовані на безпеку.

"У таких містах, як Лос-Анджелес, епідемія злочинності серед безхатченків, що виходить з-під контролю, тому люди серйозно ставляться до питань безпеки. У мене є проєкт у Колорадо з дев'ятьма балістичними броньованими дверима, які можуть убезпечити будинок у будь-який момент. Я також роблю двері сховищ для кількох відомих людей", — зізнався він.

Інший клієнт звернувся до компанії Creative Home Engineering з проханням побудувати "підземний музей у своєму підвалі з безліччю секретних дверей для доступу в кімнату і внутрішнє святилище", — каже Гамбл. І все для того, щоб надійно заховати колекцію надзвичайно рідкісних карток (вартістю близько 250 000 доларів кожна).

Майк Пітерс, власник компанії Ultimate Bunker в Юті (яка також веде бізнес у Неваді та Каліфорнії), знайшов нішу в безпечних кімнатах, вартість яких починається приблизно з 50 000 доларів за приміщення розміром 8 на 8 футів і додатково 30 000 доларів за кожне вікно. Електричні та куленепробивні двері безпечних кімнат відчиняються за допомогою брелока або відбитка пальця.

"Багатьох у Голлівуді пограбували, тож тепер вони роблять тривожні кімнати", — каже Пітерс, зазначаючи, що його компанія може зміцнити будь-яку кімнату в будинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які бункери проектують для себе мільярдери. У них є підземні басейни і навіть сховища для авто.