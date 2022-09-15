Швейцарська компанія показала елітні бункери для мільйонерів

На тлі війни в Україні бункери в Європі знову стають актуальною покупкою

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Швейцарська компанія Oppidum наочно продемонструвала, як, у разі апокаліпсиса, переживатиме кризу еліта, знаменитості та мільйонери. Фірма створює величезні укріплені підземні бункери для "наймогутніших людей у світі", пише Daily Mail.

Бункер розміщується на глибині 50 футів (15,24 метра) разом зі шлюзом та камерою знезараження.

Конструкція побудована відповідно до специфікацій НАТО з використанням того ж складу, що використовується для будівництва атомних електростанцій.

[ + – ] Розміщення бункера біля будинку Фото: Oppidum

Бункер "Опідум" повністю герметичний і за потреби може бути повністю ізольований від зовнішньої атмосфери. Компанія заявляє, що в їх бункерах використовують технології NASA, і їх будівництво можна замовити в ЄС, Великій Британії, США та ОАЕ.

Компанія Oppidum представила свої нові укріплені підземні бункери L'Heritage площею 10 760 кв. футів (майже тисяча кв. м), описані як "оптимізовані для суперрозкішного повсякденного способу життя, але підготовлені до всіх загроз на поверхні".

"Опідум", однойменний підземний бункер, повністю повітронепроникний і газонепроникний і за необхідності може бути повністю ізольований від зовнішньої атмосфери, наприклад, у разі техногенної або природної катастрофи.

Прибувши на наземний вертолітний майданчик, власники бункера спускаються вниз і потрапляють на величезне підземне паркування, потім проходять через повітряний шлюз, потім потрапляють у сам бункер, де можуть бути художня галерея, конференц-зал, комфортабельні спальні, критий сад, спа-салон та інші зручності на вибір замовника.

У базовій моделі також є сховище для колекцій творів мистецтва, золота, грошей та інших цінностей. У підземному саду рослини підтримує складна система автоматичного поливу. А завдяки моделюванню повного світлового спектра доступний навіть схід та захід сонця і зміна пір року.

[ + – ] Сховище скарбів, золота та зброї Фото: Oppidum

Також є басейни з прісною та солоною водою, тренажерний зал, а вода поставляється з глибокої свердловини. В разі відключення електроенергії, доступні генератори та резервні батареї.

На складах зберігаються запаси їжі, а медпункті — ліки. Можна запастись на місяці, а можна і на роки, все залежить від замовника.

Фото: Oppidum Фото: Oppidum Фото: Oppidum Фото: Oppidum

Якуб Замразіл, засновник і головний виконавчий директор Oppidum, каже, що вони "оптимістично дивляться в майбутнє", але оскільки не всі події можна передбачити або запобігти, то "мудро бути готовим пережити бурю, коли це необхідно".

"У нашому нестабільному світі "Опідум" забезпечує душевний спокій. Це місце сили, яке дозволяє нашим клієнтам зберігати та захищати найважливіше", — зазначає Замразіл.

Коштує найпростіший бункер — 10 мільйонів доларів, верхньої планки немає. За словами генерального директора, вартість моделі L'Heritage (однієї з найрозкішніших) становить близько 100 мільйонів доларів, а остаточна ціна залежить від розташування, розміру та обробки.

"У кожного клієнта різні вимоги і кожен Oppidum виготовляється на замовлення, тобто призначений для задоволення цих індивідуальних вимог", — додав він.