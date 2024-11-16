Друга за півроку: у Каліфорнії знайшли рибу Судного дня (відео)
Триметрову глибоководну рибу знайшли на пляжі. Лише через три місяці після того, як було виявлено перший екземпляр.
Уже вдруге за останні півроку біля узбережжя Каліфорнії у США знаходять рибу Судного дня, вісницю Апокаліпсису, або просто ремінь-рибу — рідкісну мешканку океанських глибин, яку історично вважали провісником загибелі та природних катаклізмів. Про це пише The Guardian.
Інститут океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго повідомив, що минулого тижня один із його аспірантів натрапив на зразок завдовжки три метри на пляжі в Енкінітасі на півдні Каліфорнії.
Ці істоти з довгими стрічкоподібними тілами зазвичай мешкають у глибоководній зоні, званій мезопелагічною зоною, куди не проникає світло. Іноді їх називають рибами судного дня через їхню міфічну репутацію провісників стихійних лих або землетрусів: 20 таких риб було знайдено на пляжах Японії за кілька місяців до землетрусу 2011 року. Також їх називають "оселедцевими королями", ремнерибою, а в Японії її називають "ryugu no tsukai", що в перекладі означає "посланець із палацу морського бога-дракона".
Мертву ремінь-рибу знайшли всього за три місяці після того, як група каякерів і любителів підводного плавання біля узбережжя Сан-Дієго виявила 4-метрову ремінь-рибу, що плавала мертвою у воді.
Це незвичайне явище. З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів, сказав Бен Фрейбл, експерт з риб з Інституту океанографії Скріппса, у заяві в серпні. Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні.
Фрейбл пояснив, що дослідники вказували на такі чинники, як явища Ель-Ніньо і Ла-Нінья, але насправді вчені не знають, що змушує "вісницю Апокаліпсису" спливати на поверхню.
Знайдений у Каліфорнії екземпляр заморозили і взяли в нього зразки для подальшого вивчення та можливого збереження в колекції морських хребетних. Вчені також вивчили викинуту в серпні на берег ремінь-рибу. Потім розтин дозволив дослідникам проаналізувати її органи і створити "перший високоякісний геном на рівні хромосом".
Нагадаємо, Фокус писав про ремнерибу і про те, чому у неї така похмура репутація провісниці Апокаліпсису.