Вторая за полгода: в Калифорнии нашли рыбу Судного дня (видео)

Трехметровую глубоководную рыбу нашли на пляже. Всего через три месяца после того, как был обнаружен первый экземпляр.

Уже во второй раз за последние полгода у побережья Калифорнии в США находят рыбу Судного дня, вестницу Апокалипсиса, или просто ремень-рыбу — редкую обитательницу океанских глубин, которая исторически считалась предвестником гибели и природных катаклизмов. Об этом пишет The Guardian.

Дайверы и сельдяной король

Институт океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего сообщил, что на прошлой неделе один из его аспирантов наткнулся на образец длиной три метра на пляже в Энкинитасе на юге Калифорнии.

Эти существа с длинными лентовидными телами обычно обитают в глубоководной зоне, называемой мезопелагической зоной, куда не проникает свет. Иногда их называют рыбами судного дня из-за их мифической репутации предсказателей стихийных бедствий или землетрясений: 20 таких рыб были найдены на пляжах Японии за несколько месяцев до землетрясения 2011 года. Также их называют "сельдяными королями", ремнерыбой, а в Японии ее называют "ryugu no tsukai", что в переводе означает "посланник из дворца морского бога-дракона".

Рыба Судного дня была найдена в Калифорнии Фото: Scripps Institution of Oceanography | Facebook Рыба Судного дня была найдена в Калифорнии Фото: Scripps Institution of Oceanography | Facebook

Мертвую ремень-рыбу нашли всего через три месяца после того, как группа каякеров и любителей подводного плавания у побережья Сан-Диего обнаружила 4-метровую ремень-рыбу, плавающую мертвой в воде.

Это необычное явление. С 1901 года рыба-ремень была задокументирована всего 20 раз, сказал Бен Фрейбл, эксперт по рыбам из Института океанографии Скриппса, в заявлении в августе. Изменения в океане могут быть причиной того, что эти уникальные создания стали чаще появляться на поверхности.

Фрейбл объяснил, что исследователи указывали на такие факторы, как явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, но на самом деле ученые не знают, что заставляет "вестницу Апокалипсиса" всплывать на поверхность.

Найденный в Калифорнии экземпляр заморозили и взяли у него образцы для дальнейшего изучения и возможного сохранения в коллекции морских позвоночных. Ученые также изучили выброшенную в августе на берег ремень-рыбу. Затем вскрытие позволило исследователям проанализировать ее органы и создать "первый высококачественный геном на уровне хромосом".

Напомним, Фокус писал о ремнерыбе и о том, почему у нее такая мрачная репутация предвестницы Апокалипсиса.