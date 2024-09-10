Предвестник Апокалипсиса. Что известно о рыбе Судного дня и о каких событиях она "предупреждает"

Столетиями люди верят в то, что появление гигантской ремневой рыбы не сулит ничего хорошего — считается, что она предупреждает о скором землетрясении.

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В традиционной японской легенде рыба-ремень, или рыба Судного дня (Regalecus glesne), была известна как "ryugu no tsukai", что в переводе означает "посланник из дворца морского бога-дракона". Люди верили, что рыба-ремень выплывает из глубин океана, чтобы предупредить о землетрясении. При этом за последние 120 лет рыба Судного дня появилась на поверхности океана уже два десятка раз, пишет Live Science.

Отметим, что этот миф прочно укоренился на территории островных государств, а в 2011 году и вовсе вызвал переполох, когда сразу два десятка ремнерыб выбросило на берег всего за несколько месяцев до того, как Япония пострадала от крупнейшего в истории землетрясения. В августе 2024 года любители подводного плавания также обнаружили ремнерыб в Калифорнии — это произошло всего за два дня до того, как в регионе произошло землетрясение. Впрочем, исследователи считают это не более чем совпадением.

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Что же на самом деле известно о рыбе Судного дня? Этот вид также известный как сельдяной король, ремнерыб или ленточная рыба и является самой длинной костной рыбой в мире. Длина тела представителей этого вида может достигать около 3 метров, однако известны случаи, когда сельдяные короли достигали невероятных 11 метров.

По словам биолога из Юго-западного научного центра рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований Расса Веттера, поразительная природа ремнерыбы породила первоначальное представление о морских змеях. Например, у них нет видимых зубов, в результате чего рыбы Судного дня фильтруют воду, поедая мелкую добычу. Как правило, они питаются крилем, планктоном, ракообразными и кальмарами.

За послендние 120 лет рыба Судного дня появлялась на поверхности уже 20 раз Фото: Shutterstock

Известно, что представители этого вида обитают в мезопелагической зоне Средиземного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Простыми словами, они обитают, в самых глубоких частях океана, куда не проникает свет. Предполагается, это одна из причин того, почему люди так редко встречают их. Предыдущие исследования также показали, что рыбы Судного дня, как правило, обитают на глубине около 650 метров, однако порой они могут погружаться и на глубину до 1000 метров.

Как и большинство рыб, обитающих в Сумеречной зоне океана, ремнерыбы поднимаются на поверхность ночью, чтобы поохотиться. После этого днем они возвращаются назад в глубины океана, где чувствуют себя в безопасности.

Исследователи также отмечают, что лентообразная рыба-ремень парит в океане, создавая биолюминесцентное свечение. А в тех редких случаях, когда ее можно заметить на поверхности океана, она, как правило, больна, умирает или попала в сильное течение.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Мексики выловили рыбу "Судного дня": ее считают предвестницей катастроф.