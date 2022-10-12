У берегов Мексики выловили рыбу "Судного дня": ее считают предвестницей катастроф (видео)

В Японской мифологии рыбу называют предвестницей подводных землетрясений. Эти глубоководные обитатели океанов появлялись у берегов Японии перед катастрофой на атомной станции Фукусима-1.

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У побережья Мексики рыбаки поймали редкую глубоководную рыбу, которая согласно японской мифологии считается предвестницей землетрясений и цунами. Пойманный обитатель морских глубин имеет название Regalecus glesne (Сельдяной король) и считается самой крупной костистой рыбой, поскольку может вырастать до 17 метров. Об этом сообщают журналисты The New York Post.

Для рыбаков поймать "Сельдяного короля" — редкая удача поскольку рыба обитает на глубине от 200 до 975 метров. С другой стороны тот факт, что рыба оказалась в зоне досягаемости говорит о сильных морских течениях, которые могут возникать при подводных землетрясениях. Дело в том, из-за большой массы рыба не может противостоять сильному течению, поэтому крупные особи "Сельдяного короля" могут оказаться в прибрежных акваториях.

Возможно, поэтому в японской мифологии существует поверье, что появление "короля" предвещает губительные катастрофы. По преданию, эти рыбы поднимаются на поверхность и подплывают к берегам всякий раз, когда надвигается цунами.

Эти опасения "подтвердились" событиями 2011 года, когда на Японию обрушилась страшная трагедия в виде землетрясения и цунами, повлекшие за собой аварию на АЭС Фукусима-1. Журналисты пишут, что на протяжении двух лет перед трагедией множество таких рыб находили у побережья островов.

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Однако ученые пытаются развеять древние мифы и утверждают, что появление на поверхности "Сельдяных королей" связано лишь с плохим самочувствием животного.

"Связь с сообщениями о сейсмической активности существует уже много-много лет, но научных доказательств связи нет, поэтому я не думаю, что людям стоит беспокоиться. Я считаю, что эти рыбы поднимаются на поверхность, когда их физическое состояние плохое, поднимаясь по течениям воды, поэтому они так часто мертвы, когда их находят", — пояснил профессор ихтиологии Университета Кагосима Хироюки Мотомура.

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