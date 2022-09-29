В Китае нашли окаменелости древнейшей челюстноротой рыбы, жившей 439 млн лет назад (фото)

Открытие имеет решающее значение для понимания происхождения и развития акантодов, челюстноротых рыб и всех других челюстных позвоночных, включая человека.

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В ходе своего недавнего исследования ученые проанализировали обнаруженные окаменелости древнего вида колючкозубых, известных как Fanjingshania renovata. Эти окаменелости возрастом 439 миллионов лет предполагают, что челюстноротая рыба на самом деле появилась на много лет раньше, чем предполагалось ранее, пишет Discover Magazine.

Древние акантоды

Большинство ученых согласны с тем, что у первых рыб, появившихся около 520 миллионов лет назад, не было челюстей. Они также отмечают, что только около 100 миллионов лет спустя у двух новых ныне вымерших видов рыб, плакодерм и акантодий, развились наборы челюстных костей.

Акантоды, также известные как колючкозубые, имели гибкие тела, напоминающие тела акул, покрытые костяными панцирями. И, в отличие от своих современных потомков акул, акантоды также обладали несколькими парами жестких шипов, которые поддерживали их плавники.

Теперь обнаружение и исследование окаменелостей F. renovata — древней рыбы со схожим телом и наборами шипов, показывает, что образец возрастом 439 миллионов лет является древнейшим акантодом, опередив все остальные находки примерно на 15 миллионов лет. Мало того, этот образец также является древнейшей ископаемой челюстноротой рыбой, найденной палеонтологами.

[ + – ] Исследовательская группа обнаружила разрушенные окаменелости F. renovata в Южном Китае

"Новое открытие ставит под сомнение существующие модели эволюции позвоночных, значительно сокращая временные рамки появления челюстноротых рыб от их ближайших бесчелюстных предков", — объяснил автор исследования Иван Сансом из Бирмингемского университета.

F. renovata

Исследовательская группа обнаружила разрушенные окаменелости F. renovata в Южном Китае. После особенно кропотливого процесса реконструкции тысячи ископаемых фрагментов они выявили анатомическое сходство образца с акантодами, включая его шипы, поддерживающие плавники.

Команда поняла, что шипы найденной окаменелости очень похожи на шипы уже идентифицированного класса колючкозубых. Это осознание, наконец, позволило исследователям идентифицировать F. renovata как акантода.

В конечном счете, команда пришла к выводу, что открытие имеет решающее значение для понимания происхождения и развития как самих акантодов, так и челюстноротых рыб и всех других челюстных позвоночных, включая человека.

Напомним, что ранее в сентябре этого года в Канаде обнаружили полный скелет динозавра. Но главная его особенность заключалась в том, что он был покрыт кожей. Этот динозавр представляет собой гадрозавра или как их еще называют — "утконосые" динозавры.