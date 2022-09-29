У Китаї знайшли скам'янілості найдавнішої щелепноротої риби, яка жила 439 млн років тому (фото)

Відкриття має вирішальне значення для розуміння походження та розвитку акантодів, щелепноротих риб та всіх інших щелепних хребетних, включаючи людину.

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Під час свого недавнього дослідження вчені проаналізували виявлені скам'янілості древнього виду колючкозубих, відомих як Fanjingshania renovata. Ці скам'янілості віком 439 мільйонів років припускають, що щелепнорота риба насправді з'явилася на багато років раніше, ніж передбачалося раніше, пише Discover Magazine.

Стародавні акантоди

Більшість вчених згодна з тим, що перші риби, що з'явилися близько 520 мільйонів років тому, не мали щелеп. Вони також зазначають, що тільки близько 100 мільйонів років опісля у двох нових нині вимерлих видів риб, плакодерм і акантодій, розвинулися набори щелепних кісток.

Акантоди, також відомі як колючкозубі, мали гнучкі тіла, що нагадують тіла акул, вкриті кістяними панцирами. І, на відміну від своїх сучасних нащадків акул, акантоди також мали кілька пар жорстких шипів, які підтримували їх плавці.

Тепер виявлення та дослідження скам'янілостей F. renovata — стародавньої риби зі схожим тілом та наборами шипів — показує, що зразок віком 439 мільйонів років є найдавнішим акантодом, випередивши решту знахідок приблизно на 15 мільйонів років. Мало того, цей зразок також є найдавнішою викопною щелепноротою рибою, знайденою палеонтологами.

[ + – ] Дослідницька група виявила зруйновані скам'янілості F. renovata у Південному Китаї

"Нове відкриття ставить під сумнів наявні моделі еволюції хребетних, значно скорочуючи тимчасові межі появи щелепноротих риб від їхніх найближчих безщелепних предків", — пояснив автор дослідження Іван Сансом із Бірмінгемського університету.

F. renovata

Дослідницька група виявила зруйновані скам'янілості F. renovata у Південному Китаї. Після особливо копіткого процесу реконструкції тисячі копалин фрагментів вони виявили анатомічну схожість зразка з акантодами, включаючи його шипи, що підтримують плавці.

Команда зрозуміла, що шипи знайденої скам'янілості дуже схожі на шипи вже ідентифікованого класу колючкозубих. Це усвідомлення нарешті дозволило дослідникам ідентифікувати F. renovata як акантода.

Зрештою, команда дійшла висновку, що відкриття має вирішальне значення для розуміння походження та розвитку як самих акантодів, так і щелепноротих риб та всіх інших щелепних хребетних, включаючи людину.

Нагадаємо, що раніше у вересні цього року в Канаді виявили повний скелет динозавра. Але головна його особливість полягала в тому, що він був покритий шкірою. Цей динозавр є гадрозавром або, як їх ще називають, — "качконосі" динозаври.