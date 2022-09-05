Неймовірна рідкість: у Канаді знайшли повний скелет динозавра, вкритий шкірою (фото)

Цей динозавр є гадрозавра або як їх ще називають — "качконосі" динозаври. Знайдений зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра та про те, як він виглядав.

Під час недавніх археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра, пише Shropshire Star.

Хоча скам'янілість включає велику частину хвоста молодого гадрозавра (також "качконосі" динозаври), і його праву задню лапу, вона розміщена в горі в такій формі, що вчені не виключають збереження всього скелета. Оскільки цілі скелети динозаврів дуже рідкісні, зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра і як він виглядав.

"Це дуже захоплююче відкриття, і ми сподіваємося завершити розкопки протягом наступних двох польових сезонів. Судячи з невеликого розміру хвоста і ступнів, це був молодий динозавр. Хоча дорослі качки динозаври добре представлені в літописі скам'янілостей, молодші їх види зустрічаються набагато рідше", — розповів вчений Браян Піклз з Редінгського університету.

Це означає, що знахідка може значно допомогти палеонтологам зрозуміти, як росли та розвивалися гадрозаври. Щобільше, в скелі може бути навіть більше шкіри, що збереглася, що може дати повне уявлення про те, як виглядав гадрозавр.

[ + – ] Оскільки цілі скелети динозаврів дуже рідкісні, зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра і як він виглядав

"Скам'янілості гадрозаврів досить поширені в цій частині світу, але є одна річ, яка робить цю знахідку унікальною — це той факт, що великі ділянки оголеного скелета вкриті шкірою, що скам'яніла", — підкреслив учений Калеб Браун з Королівського Тирреллівського палеонтологічного музею.

"Насправді, ми не виключаємо і того, що в скелі може бути ще більше збереженої шкіри, що дасть нам повніше уявлення про те, як виглядав гадрозавр", — додали експерти.

Збір всього скелета може зайняти кілька місяців, і як тільки скам'янілість буде зібрана, її буде доставлено до підготовчої лабораторії Королівського Тирреллівського палеонтологічного музею, де фахівці працюватимуть над детальним вивченням скам'янілості.

Експерти визначать, наскільки добре збереглася скам'янілість, чи там є весь скелет і скільки збереглося шкіри. Визначити точний вигляд "качконосого" динозавра можна буде лише в тому випадку, якщо буде виявлено череп. Залежно від розміру та збереження екземпляра повна підготовка його до дослідження та демонстрації може тривати кілька років.

Нагадаємо, що раніше в Португалії виявили найбільшого динозавра в Європі. Знахідка була зроблена португальцем, який натрапив на останки у своєму дворі. Довжина кістяка становить 25 м, а висота 12 м.