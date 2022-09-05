Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Неймовірна рідкість: у Канаді знайшли повний скелет динозавра, вкритий шкірою (фото)

скеля, динозавр, вчені, фото
Знахідка може значно допомогти палеонтологам зрозуміти, як росли та розвивалися гадрозаври

Цей динозавр є гадрозавра або як їх ще називають — "качконосі" динозаври. Знайдений зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра та про те, як він виглядав.

Під час недавніх археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра, пише Shropshire Star.

Хоча скам'янілість включає велику частину хвоста молодого гадрозавра (також "качконосі" динозаври), і його праву задню лапу, вона розміщена в горі в такій формі, що вчені не виключають збереження всього скелета. Оскільки цілі скелети динозаврів дуже рідкісні, зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра і як він виглядав.

"Це дуже захоплююче відкриття, і ми сподіваємося завершити розкопки протягом наступних двох польових сезонів. Судячи з невеликого розміру хвоста і ступнів, це був молодий динозавр. Хоча дорослі качки динозаври добре представлені в літописі скам'янілостей, молодші їх види зустрічаються набагато рідше", — розповів вчений Браян Піклз з Редінгського університету.

Це означає, що знахідка може значно допомогти палеонтологам зрозуміти, як росли та розвивалися гадрозаври. Щобільше, в скелі може бути навіть більше шкіри, що збереглася, що може дати повне уявлення про те, як виглядав гадрозавр.

скам'янілість, скеля, шкіра, фото
Оскільки цілі скелети динозаврів дуже рідкісні, зразок надасть важливу інформацію про анатомію динозавра і як він виглядав

"Скам'янілості гадрозаврів досить поширені в цій частині світу, але є одна річ, яка робить цю знахідку унікальною — це той факт, що великі ділянки оголеного скелета вкриті шкірою, що скам'яніла", — підкреслив учений Калеб Браун з Королівського Тирреллівського палеонтологічного музею.

"Насправді, ми не виключаємо і того, що в скелі може бути ще більше збереженої шкіри, що дасть нам повніше уявлення про те, як виглядав гадрозавр", — додали експерти.

Збір всього скелета може зайняти кілька місяців, і як тільки скам'янілість буде зібрана, її буде доставлено до підготовчої лабораторії Королівського Тирреллівського палеонтологічного музею, де фахівці працюватимуть над детальним вивченням скам'янілості.

Експерти визначать, наскільки добре збереглася скам'янілість, чи там є весь скелет і скільки збереглося шкіри. Визначити точний вигляд "качконосого" динозавра можна буде лише в тому випадку, якщо буде виявлено череп. Залежно від розміру та збереження екземпляра повна підготовка його до дослідження та демонстрації може тривати кілька років.

Нагадаємо, що раніше в Португалії виявили найбільшого динозавра в Європі. Знахідка була зроблена португальцем, який натрапив на останки у своєму дворі. Довжина кістяка становить 25 м, а висота 12 м.