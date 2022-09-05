Невероятная редкость: в Канаде нашли полный скелет динозавра, покрытый кожей (фото)

Этот динозавр представляет собой гадрозавра или как их еще называют — "утконосые" динозавры. Найденный образец предоставит важную информацию об анатомии динозавра и о том, как он выглядел.

В ходе недавних археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, которая является редким полным скелетом динозавра, пишет Shropshire Star.

Хотя окаменелость включает в себя большую часть хвоста молодого гадрозавра (также "утконосые" динозавры), и его правую заднюю лапу, она размещена в горе в такой форме, что ученые не исключают сохранность всего скелета. Поскольку целые скелеты динозавров очень редки, образец предоставит важную информацию об анатомии динозавра и о том, как он выглядел.

"Это очень захватывающее открытие, и мы надеемся завершить раскопки в течение следующих двух полевых сезонов. Судя по небольшому размеру хвоста и ступней, это был молодой динозавр. Хотя взрослые утконосые динозавры хорошо представлены в летописи окаменелостей, более молодые их виды встречаются гораздо реже", — рассказал ученый Брайан Пиклз из Редингского университета.

Это означает, что находка может значительно помочь палеонтологам понять, как росли и развивались гадрозавры. Более того, в скале может быть даже больше сохранившейся кожи, что может дать более полное представление о том, как выглядел гадрозавр.

[ + – ] Поскольку целые скелеты динозавров очень редки, образец предоставит важную информацию об анатомии динозавра и о том, как он выглядел

"Окаменелости гадрозавров довольно распространены в этой части мира, но есть одна вещь, которая делает эту находку уникальной — это тот факт, что большие участки обнаженного скелета покрыты окаменевшей кожей", — подчеркнул ученый Калеб Браун из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея.

"На самом деле, мы не исключаем и того, что в скале может быть еще больше сохранившейся кожи, что даст нам более полное представление о том, как выглядел гадрозавр", — добавили эксперты.

Сбор всего скелета может занять несколько месяцев, и как только окаменелость будет собрана, она будет доставлена в подготовительную лабораторию Королевского Тиррелловского палеонтологического музея, где специалисты будут работать над детальным изучением окаменелости.

Эксперты определят, насколько хорошо сохранилась окаменелость, есть ли там весь скелет и сколько сохранилось кожи. Определить точный вид "утконосого" динозавра можно будет только в том случае, если будет обнаружен череп. В зависимости от размера и сохранности экземпляра полная подготовка его к исследованию и демонстрации может занять несколько лет.

Напомним, что ранее в Португалии обнаружили самого крупного динозавра в Европе. Находка была сделана португальцем, который наткнулся на останки в своем дворе. Длина скелета составляет 25 м, а высота 12 м.