Самый крупный в Еропе: житель Португалии нашел во дворе останки огромного динозавра

Скелет длиной 25 метров и высотой 12 метров принадлежит зауроподу, жившему около 150 млн лет назад.

Житель Португалии обнаружил на заднем дворе своего дома останки огромного динозавра, которые теперь исследуют ученые. Об этом стало известно изданию Phys.org.

Мужчина нашел окаменелые кости еще в 2017 году, когда проводил строительные работы на своем земельном участке в португальском городе Помбал. Он обратился к палеонтологам, которые в августе 2022 года устроили раскопки и обнаружили скелет существа длиной около 25 метров и высотой около 12 метров.

Группа исследователей из Испании и Португалии пришли к выводу, что нашли останки крупнейшего из найденных в Европе зауроподов — четвероногого травоядного динозавра, выделявшегося длинным хвостом и не менее длинной шеей. Эти существа жили в Верхнеюрский период Мезозойской эры, то есть примерно 150 миллионов лет назад, и относятся к группе брахиозавридов, для которой характерны развитые передние конечности. Среди самых известных видо динозавров к ней относят Brachiosaurus altithorax и Giraffatitan brancai, а также боее поздний вид Lusotitan atalaiensis, живший в западной части современной Португалии.

[ + – ] Команда палеонтологов рядом с останками динозавра в Помбале Фото: phys.org

"Странно видеть, что все ребра животного сохранились в таком виде, сохранив свое исходное анатомическое положение. Такой способ сохранения довольно необычен для истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов, найденных в Верхней Португалии Юрского периода", — прокомментировала Элизабет Малафайя, научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета.

В настоящее время палеонтологи извлекли части осевого скелета, включая ребра и позвоночник. Сохранность окаменелостей и их расположение указывают, что рядом должны находиться и другие кости — ученые попытаются отыскать их в ходе дальнейших раскопок.

[ + – ] Ученый очищает кости динозавра в Помбале Фото: phys.org

По словам Элизабет Малафайи, в ходе исследований ученые подтвердили, что в окрестностях Помбала находится важный пласт окаменелых останков, принадлежащих позвоночным животным позднеюрского периода. За последние десять лет он позволил сделать множество открытий, важных для дальнейшего изучения живых существ, населявших Пиренейский полуостров около 145 млн лет назад.

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