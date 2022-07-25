Ученые выяснили, почему у больших хищных динозавров были маленькие передние лапы

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров, который и натолкнул их на мысль, что крошечные передние конечности не играли очень важной роли, но все же были нужны хищникам.

Ученые обнаружили новый вид динозавров, который они назвали Meraxes gigas. Свое название этот вид получил по имени дракона Мераксеса из сериала "Игра престолов". Это крупный хищный динозавр принадлежит к семейству динозавров под названием кархародонтозавриды. И эта находка представляет собой наиболее полный скелет представителя этого семейства из всех обнаруженных палеонтологами. Благодаря этой находке ученые предложили свое объяснение того, почему у таких больших плотоядных динозавров были такие маленькие передние лапы, сообщает SciTechDaily.

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Ученые нашли останки нового хищного динозавра в Аргентине. Они обнаружили череп длиной 1 метр, бедренные кости, а также кости передних конечностей длиной 50 см и кости его нижних конечностей. Всего этот динозавр имел при жизни длину в11 метров и весил примерно 4 тысячи килограммов. Что касается периода его жизни, что ученые считают, что Meraxes gigas обитал на территории нынешней Аргентины примерно 90-95 млн лет назад.

[ + – ] Ученые нашли останки нового хищного динозавра в Аргентине. Они обнаружили череп длиной 1 метр, бедренные кости, а также кости передних конечностей длиной 50 см и кости его нижних конечностей. Всего этот динозавр имел при жизни длину в11 метров и весил примерно 4 тысячи килограммов Фото: SciTechDaily

По словам ученых, анатомия тела нового динозавра очень похожа на строение тела тираннозавра, хотя это были и несвязанные между собой виды. В ходе исследования разных огромных хищных динозавров, ученые пришли к выводу, что они прошли через одинаковые эволюционные процессы. В это время их череп значительно увеличился в размерах, тогда как передние лапы стали очень маленькими по сравнению с огромным туловищем.

"Ученые до сих спорят о том, почему у этих крупных плотоядных динозавров были такие маленькие верхние конечности. У нас есть своя теория. Возможно изначально эти лапы и играли какую-то важную роль при добыче пищи. Но со временем они атрофировались до таких размеров из-за того, что огромная голова с помощью большой пасти выполняла функции захвата жертвы более эффективно. Верхние конечности стали выполнять второстепенную роль, так как теперь динозавры могли справиться с крупной добычей, только с помощью своих челюстей", — говорит Питер Маковицки из Университета штата Миннесота, США.

[ + – ] Ученые обнаружили новый вид динозавров, который они назвали Meraxes gigas. Свое название этот вид получил по имени дракона Мераксеса из сериала "Игра престолов". Это крупный хищный динозавр принадлежит к семейству динозавров под названием кархародонтозавриды. И эта находка представляет собой наиболее полный скелет представителя этого семейства из всех обнаруженных палеонтологами Фото: BBC

Но в то же время ученые считают, что верхние маленькие лапы у крупных двуногих динозавров-хищников могли понадобиться им во время спаривания, когда самец с их помощью удерживал самку. Также ученые считают, что, учитывая размер передних лап, который вдвое меньше, чем размер головы Meraxes gigas, этот хищник никак не мог дотянуться ими до челюстей.

Также ученые обнаружили на черепе нового динозавра небольшие костяные наросты в виде гребней и рогов. Подобные "украшения" появляются у взрослых динозавров, а значит, как считают ученые, эти костяные образования могли играть какую-то роль в брачных играх.

Также ученые выяснили, что кархародонтозавриды эволюционировали очень быстро, но потом внезапно исчезли из летописи окаменелостей.

"Обычно животные вымирают, когда они слишком медленно адаптируются к окружающей среде. Но здесь мы видим признаки очень быстрой эволюции, и все же представители этого семейства через несколько миллионов лет проживания на Земле исчезли. Мы до сих пор не знаем почему это произошло", — говорит Маковицки.

Как уже писал Фокус, ученые разгадали секрет господства динозавров на Земле.

Напоминаем также, что ученые впервые нашли окаменевшее яйцо динозавра внутри другого яйца.