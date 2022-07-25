Учені з'ясували, чому великі хижі динозаври мали маленькі передні лапи

Палеонтологи виявили новий вид динозаврів, який і наштовхнув їх на думку, що крихітні передні кінцівки не грали дуже важливу роль, але все ж таки були потрібні хижакам.

Учені знайшли новий вид динозаврів, який вони назвали Meraxes gigas. Свою назву цей вид отримав на ім'я дракона Мераксеса із серіалу "Гра престолів". Цей великий хижий динозавр належить до сімейства динозаврів під назвою кархародонтозаврові. І ця знахідка є найповнішим скелетом представника цього сімейства з усіх виявлених палеонтологами. Завдяки цій знахідці вчені запропонували своє пояснення того, чому такі великі м'ясоїдні динозаври мали такі маленькі передні лапи, повідомляє SciTechDaily.

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Учені виявили рештки нового хижого динозавра в Аргентині. Вони виявили череп довжиною 1 метр, стегнові кістки, а також кістки передніх кінцівок довжиною 50 см і кістки його нижніх кінцівок. Загалом цей динозавр мав за життя довжину 11 метрів і важив приблизно 4 тисячі кілограмів. Що стосується періоду його життя, то вчені вважають, що Meraxes gigas жив на території нинішньої Аргентини приблизно 90-95 млн років тому.

[ + – ] Учені виявили рештки нового хижого динозавра в Аргентині. Вони виявили череп довжиною 1 метр, стегнові кістки, а також кістки передніх кінцівок довжиною 50 см і кістки його нижніх кінцівок. Загалом цей динозавр мав за життя довжину 11 метрів і важив приблизно 4 тисячі кілограмів. Фото: SciTechDaily

За словами вчених, анатомія тіла нового динозавра дуже схожа на будову тіла тиранозавра, хоча це були й непов'язані між собою види. У ході дослідження різних величезних хижих динозаврів учені дійшли висновку, що вони пройшли через однакові еволюційні процеси. У цей час їхній череп значно збільшився в розмірах, тоді як передні лапи стали дуже маленькими в порівнянні з величезним тулубом.

"Учені досі сперечаються про те, чому в цих великих м'ясоїдних динозаврів були такі маленькі верхні кінцівки. У нас є своя теорія. Можливо, спочатку ці лапи й відігравали якусь важливу роль при видобутку їжі. Але згодом вони атрофувалися до таких розмірів через те, що величезна голова за допомогою великої пащі виконувала функції захоплення жертви ефективніше. Верхні кінцівки стали виконувати другорядну роль, тому що тепер динозаври могли впоратися з великою здобиччю тільки за допомогою своїх щелеп", — каже Пітер Маковіцкі з Університету Міннесоти, США.

[ + – ] Учені знайшли новий вид динозаврів, який вони назвали Meraxes gigas. Свою назву цей вид отримав на ім'я дракона Мераксеса із серіалу "Гра престолів". Цей великий хижий динозавр належить до сімейства динозаврів під назвою кархародонтозаврові. І ця знахідка є найбільш повним скелетом представника цього сімейства з усіх виявлених палеонтологами. Фото: trump-elections

Але водночас учені вважають, що верхні маленькі лапи у великих двоногих динозаврів-хижаків могли знадобитися їм під час спарювання, коли самець утримував самку. Також учені вважають, що, враховуючи розмір передніх лап, який удвічі менший за розмір голови Meraxes gigas, цей хижак ніяк не міг дотягнутися ними до щелеп.

Також учені виявили на черепі нового динозавра невеликі кістяні нарости у вигляді гребенів і рогів. Подібні "прикраси" з'являються в дорослих динозаврів, отже, вважають учені, ці кісткові утворення могли грати якусь роль шлюбних іграх.

Також учені з'ясували, що кархародонтозаврові еволюціонували дуже швидко, але потім раптово зникли з літопису скам'янілостей.

"Зазвичай тварини вимирають, коли вони надто повільно адаптуються до навколишнього середовища. Але тут ми бачимо ознаки дуже швидкої еволюції, і все ж таки представники цієї родини через кілька мільйонів років проживання на Землі зникли. Ми досі не знаємо, чому це сталося", — каже Маковіцкі.

Як писав Фокус, учені розгадали секрет панування динозаврів Землі.

Нагадуємо також, що вчені вперше знайшли скам'яніле яйце динозавра всередині іншого яйця.