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Пережили всіх суперників. Учені розгадали секрет панування динозаврів

Юлія Чайка
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динозаври, небо, малюнки, фото

Нове дослідження експертів показує, що ранні динозаври еволюціонували в умовах абсолютного холоду, а не в зелених джунглях юрського періоду, як багато хто вважає.

До того, як зайняти домінантне місце в юрському періоді, динозаври були справжніми ізгоями в тріасі — періоді, коли правили таністрофеї з триметровими шиями, етозаври з броньованими щитами на спині та дрепанозаври з чіпкими хвостами, пише Discover Magazine.

Але, як показує нове дослідження вчених, динозаври змогли повалити цих рептилій і стати новими королями планети, оскільки пристосувалися до холоду.

Фахівці виявили, що різке похолодання частково викликало масове вимирання між тріасом і юрським періодом. Динозаври чудово пережили великі перепади температур, тоді як холоднокровні рептилії замерзли та вимерли.

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Динозаври чудово пережили великі перепади температур, тоді як холоднокровні рептилії замерзли та вимерли

Успіх динозаврів

Пізній тріас зазвичай вважається "тепличним періодом" Землі. Виверження вулканів викидали вуглекислий газ в атмосферу на рекордних рівнях, нагріваючи землю та підкислюючи океани. Однак вони також викидали в атмосферу аерозолі сірки, які відбивали сонячне світло й охолоджували планету.

Кліматичні моделі експертів показують, що полюси замерзали впродовж десятиліть. Хоча жодних геологічних свідчень замерзання не виявлено.

Перші свідчення десятирічних похолодань знайшли в стародавніх озерах північно-західного Китаю. Ці озерні басейни — територія, з якої озеро збирає свої води, складаються з дрібного мулу та піску. Але несподівано дослідники також виявили гальку шириною до 1,5 см. Як зазначають учені, ці камінці могли потрапити сюди лише в тому випадку, якщо їх віднесли шматки льоду, що дрейфували. Що ще дивніше — занесені льодом камінці були знайдені поряд зі слідами динозаврів.

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Перші свідчення десятирічних похолодань було знайдено в стародавніх озерах північно-західного Китаю

"Це показує, що ці райони регулярно замерзали, але динозаври чудово справлялися", — розповів один із авторів дослідження Денніс Кент із Колумбійського університету.

Як вважають експерти, динозаври мали пір'я та пристосованість до холоду, які дозволяли їм виживати в полярній лісовій рослинності протягом мільйонів років. Такі переваги допомогли їм вторгнутися на екватор і зайняти ніші, що звільнилися від беззахисних рептилій через неймовірно холодні зими.

"Багато людей може здивуватися. Адже наше дослідження показує, що ранні динозаври еволюціонували в умовах абсолютного холоду, а не в зелених джунглях юрського періоду, як багато хто вважає", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили вельми незвичайне відкриття. Вони знайшли скам'яніле яйце динозавра зауропода всередині іншого яйця. Як підкреслюють експерти, важливість цієї знахідки полягає в тому, що вона дає уявлення про репродуктивні стратегії цих тварин і морфологію пов'язаних із ними органів.