Вперше серед динозаврів. Вчені знайшли скам'яніле яйце зауропода всередині другого яйця (фото)

Значення цієї знахідки полягає в тому, що вона дає уявлення про репродуктивні стратегії цих динозаврів та морфології пов'язаних з ними органів.

Таке явище, як яйце всередині яйця, іноді можна знайти у курей. Проте вперше вчені виявили подібну патологію у нептахових динозаврів, пише IFLS.

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Рідкісну і важливу знахідку виявили у відкладеннях верхньокремової формації Ламета в штаті Мадхья-Прадеш, центральна Індія, вона включала 52 гнізда зауроподів-титанозаврів. В одному з гнізд знаходилося 10 яєць, включаючи суперзірку "яйце в яйці", яка містила два шари шкаралупи.

[ + – ] a — яйце в яйці, b — багатошарова шкаралупа

Значення цієї знахідки полягає в тому, що вона дає уявлення про репродуктивні стратегії цих динозаврів та морфології пов'язаних з ними органів.

"Виявлення яйця в яйці з гнізда титанозаврів передбачає, що морфологія їхнього яйцевода була подібна до морфології птахів, що відкриває можливість для послідовної кладки яєць у цієї групи динозаврів", — зазначили автори дослідження.

Дана знахідка підкреслює, що патологія яйця в яйці не є унікальною для птахів, і зауроподи поділяють репродуктивну поведінку, дуже схожу на поведінку інших архозаврів.

[ + – ] Зауропод із групи титанозаврів — ізізавр (Isisaurus colberti). Його скам'янілості також знайдені у формації Ламета

І хоча автори наполягають на тому, що потрібні подальші дослідження, щоб зробити точні висновки, несподіване відкриття яйця в яйці демонструє, що ця особливість характерна не тільки для птахів.

Це також говорить про те, що у зауроподів було більше спільного з птахами та крокодилами, ніж у рептилій, що не належать до архозаврів, що робить його дуже важливим для еволюційної біології, а також першою у світі такою знахідкою.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті знайшли незвичайного динозавра. Головна особливість хижака, який жив 98 млн. років тому, полягає в тому, що у нього були дуже маленькі передні лапи, а морда, як у бульдога.