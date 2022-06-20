Впервые среди динозавров. Ученые нашли окаменевшее яйцо зауропода внутри друго яйца (фото)

Значение этой находки заключается в том, что она дает представление о репродуктивных стратегиях этих динозавров и морфологии связанных с ними органов.

Такое явление, как яйцо внутри яйца иногда можно найти у кур. Однако впервые ученые обнаружили подобную патологию у нептичьих динозавров, пишет IFLS.

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Редкая и важная находка была обнаружена в отложениях верхнемеловой формации Ламета в штате Мадхья-Прадеш, центральная Индия, и включала 52 гнезда зауроподов-титанозавров. В одном из гнезд находилось 10 яиц, включая суперзвезду "яйцо в яйце", которая содержала два слоя скорлупы.

[ + – ] a — яйцо в яйце, и — многослойная скорлупа

Значение этой находки заключается в том, что она дает представление о репродуктивных стратегиях этих динозавров и морфологии связанных с ними органов.

"Обнаружение яйца в яйце из гнезда титанозавров предполагает, что морфология их яйцевода была сходна с морфологией птиц, что открывает возможность для последовательной кладки яиц у этой группы динозавров", — отметили авторы исследования.

Даная находка подчеркивает, что патология яйца в яйце не является уникальной для птиц, и зауроподы разделяют репродуктивное поведение, очень похожее на поведение других архозавров.

[ + – ] Зауропод из группы титанозавров — изизавр (Isisaurus colberti). Его окаменелости также найдены в формации Ламета

И хотя авторы настаивают на том, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать твердые выводы, неожиданное открытие яйца в яйце демонстрирует, что эта особенность характерна не только для птиц.

Это также говорит о том, что у зауроподов было больше общего с птицами и крокодилами, чем у рептилий, не относящихся к архозаврам, что делает его очень важным для эволюционной биологии, а также первой в мире такой находкой.

Напомним, что ранее в Египте нашли необычного динозавра. Главная особенность хищника, жившего 98 млн лет назад, заключается в том, что у него были очень маленькие передние лапы, а морда, как у бульдога.