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Бульдог размером с автобус. Ученые обнаружили в Египте необычного динозавра

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Новый вид динозавра
Фото: Daily Mail | Художественная реконструкция надйенного динозавра

У хищного динозавра, который жил 98 млн лет назад, были очень маленькие передние лапы и морда, как у бульдога.

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки пока что не названного нового вида хищных динозавров на территории оазиса Бахария в Египте. Ученые считают, что этот хищник имел в длину примерно 6 метров и перемещался на двух нижних конечностях. Особенностями этого неназванного динозавра были маленькие зубы, очень маленькие верхние конечности, а также морда, чем-то напоминающая современных бульдогов, сообщает Daily Mail.

Оазис Бахария известен тем, что здесь ученые уже находили останки некоторых динозавров за последние более, чем 100 лет. К сожалению, многие находки были утрачены во время бомбардировок союзниками немецкого города Мюнхен в 1944 году.

Белал Салем, автор нового исследования, держит в руках окаменелый шейный позвонок, который принадлежит новому виду динозавров
Белал Салем, автор нового исследования, держит в руках окаменелый шейный позвонок, который принадлежит новому виду динозавров
Фото: Daily Mail

Найденные окаменелые останки динозавра, который жил 98 млн лет назад, по словам ученых, принадлежат хищному динозавру, который относится к семейству абелизавриды. Эти динозавры жили в меловой период (145 млн лет — 66 млн лет назад) на территории южного суперконтинента Гондвана. Кстати, это был завершающий период доминирования динозавров на Земле.

Новый вид динозавра
Найденные окаменелые останки динозавра, который жил 98 млн лет назад, по словам ученых, принадлежат хищному динозавру, который относится к семейству абелизавриды
Фото: Daily Mail

До этого открытия окаменелости абелизаврид никогда не находили в оазисе Бахария. По словам Белала Салема из Университета Мансура, Египет, найденные окаменелости динозавра являются самыми старыми останками абелизаврид в северо-восточной Африке. Ученый считает, что эти хищники обитали на всей территории современной северной Африки и даже на юге от Сахары.

Окаменелый шейный позвонок нового динозавра
Окаменелый шейный позвонок нового динозавра
Фото: Daily Mail

Новый динозавр, как и все представители семейства абелизаврид, которые были тероподами, ходил на двух лапах и имел трехпалые конечности.

В начале 20-го века в оазисе Бахария палеонтологи обнаружили окаменелые останки многих динозавров, в том числе здесь впервые обнаружили спинозавра, который носил на своей спине что-то вроде паруса.

Спинозавр
Спинозавр. Художественная реконструкция
Фото: wikipedia

"Оазис Бахария имеет почти легендарный статус среди палеонтологов из-за того, что здесь были впервые обнаружены окаменелые останки некоторых из самых удивительных динозавров в мире. И это повторилось снова", — говорит Салем.

По словам ученых, абелизавриды были одними из самых разнообразных и распространенных крупных хищных динозавров на суперконтиненте Гондвана в меловой период. Теперь этот новый вид динозавра становится в один ряд со спинозавром, кархародонтозавром и бахариязавром, хищников-абелизаврид, которых обнаружили в северной Африке и которые также жили в меловой период.

Кархародонтозавр
Кархародонтозавр. Художественная реконструкция
Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус, ученые объяснили, почему на Земле больше нет гигантских животных, таких как динозавры.