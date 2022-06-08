Бульдог розміром з автобус. Вчені виявили у Єгипті незвичайного динозавра

У хижого динозавра, який жив 98 млн років тому, були дуже маленькі передні лапи і морда, як у бульдога.

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Палеонтологи виявили скам'янілі рештки не названого нового виду хижих динозаврів на території оази Бахарія в Єгипті. Вчені вважають, що цей хижак мав довжину приблизно 6 метрів та переміщався на двох нижніх кінцівках. Особливостями цього неназваного динозавра були маленькі зуби, дуже маленькі верхні кінцівки, а також морда, яка чимось нагадує сучасних бульдогів, повідомляє Daily Mail.

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Оазис Бахарія відомий тим, що вчені вже знаходили рештки деяких динозаврів за останні більш, ніж 100 років. На жаль, багато знахідок було втрачено під час бомбардувань союзниками німецького міста Мюнхен у 1944 році.

[ + – ] Белал Салем, автор нового дослідження, тримає в руках скам'янілий шийний хребець, що належить новому виду динозаврів Фото: Daily Mail

Знайдені скам'янілі рештки динозавра, який жив 98 млн. років тому, за словами вчених, належать хижому динозавру, який належить до сімейства абелізавриди. Ці динозаври жили в крейдяний період (145 млн. років — 66 млн. років тому) на території південного суперконтиненту Гондвана. До речі, це був завершальний період домінування динозаврів на Землі.

[ + – ] Знайдені скам'янілі рештки динозавра, який жив 98 млн років тому, за словами вчених, належать хижому динозавру, який належить до сімейства абелізавриди. Фото: Daily Mail

До цього відкриття скам'янілості абелізаврид ніколи не знаходили в оазі Бахарія. За словами Белала Салема з Університету Мансура, Єгипет, знайдені скам'янілості динозавра є найстарішими останками абелізаврид у північно-східній Африці. Вчений вважає, що ці хижаки мешкали по всій території сучасної північної Африки і навіть на півдні від Сахари.

[ + – ] Скам'янілий шийний хребець нового динозавра Фото: Daily Mail

Новий динозавр, як і всі представники сімейства абелізаврид, які були тероподами, ходив на двох лапах і мав трипалі кінцівки.

На початку 20-го століття в оазі Бахарія палеонтологи виявили скам'янілі рештки багатьох динозаврів, зокрема тут уперше виявили спінозавра, який носив на своїй спині щось на зразок вітрила.

[ + – ] Спінозавр. Художня реконструкція Фото: wikipedia

"Оазис Бахарія має майже легендарний статус серед палеонтологів через те, що тут вперше виявили скам'янілі рештки деяких із найдивовижніших динозаврів у світі. І це повторилося знову", — говорить Салем.

За словами вчених, абелізавриди були одними з найрізноманітніших і найпоширеніших хижих динозаврів на суперконтиненті Гондвана в крейдяний період. Тепер цей новий вид динозавра стає в один ряд зі спінозавром, кархародонтозавром та бахаріязавром, хижаків-абелізаврид, яких виявили у північній Африці і які також жили у крейдяний період.

[ + – ] Кархародонтозавр. Художня реконструкція Фото: wikipedia

Як уже писав Фокус, вчені пояснили, чому на Землі більше немає гігантських тварин, таких як динозаври.