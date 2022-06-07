Велетні поменшали. Вчені пояснили, чому на Землі більше нема гігантських тварин

Дослідники кажуть, що однозначної відповіді це питання немає, але є деякі наукові припущення.

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Мільйони років тому Землю населяли просто величезні тварини, які ходили суходолом, літали в повітрі і жили в океанах. Про це ми знаємо завдяки численним копалинам, які продовжують знаходити вчені. Але сьогодні на планеті залишилося не так вже й багато великих тварин, які все ж таки в рази менші за своїх доісторичних предків. У статті для Live Science вчені спробували відповісти на запитання: чому сьогодні на Землі немає справжніх велетнів?

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"Те, що на Землі мільйони років тому жили справжні гіганти за сучасними мірками, вже добре відомо. Вони були набагато більшими за сучасних тварин. Понад 100 років вчені висувають численні гіпотези, які пояснюють чому гіганти в минулому були звичайним явищем, а зараз їх не існує. Але поки що ніхто не може дати однозначної відповіді на це питання. Все залежить від багатьох факторів", — говорить Грег Еріксон з Університету штату Флорида, США.

У динозаврів були добрі зуби

За словами Еріксона, однією з відмінностей між динозаврами і сучасними великими ссавцями було те, що перші мали можливість постійно оновлювати свої зуби. Зуби не тільки змінювалися і залишалися міцними, але з віком змінювався тип зубів. Завдяки цьому динозаври могли з віком полювати на більшу здобич, а значить могли нарощувати свою масу і збільшуватися в розмірах. Але ссавці позбавлені такої можливості.

[ + – ] Однією з відмінностей між динозаврами та сучасними великими ссавцями було те, що перші мали можливість постійно оновлювати свої зуби. Зуби не тільки змінювалися та залишалися міцними, але й з віком змінювався тип зубів Фото: Seneca-Guns

Запорука успіху — легкий, але міцний скелет

"Також у динозаврів повітряні мішки, ймовірно, сягали від легень до кісток, що створювало міцний, але легкий каркас. Завдяки цьому в динозаврів були сильні, але легкі скелети, що допомагало їм ставати все більшими і більшими. Це схоже на те, як височіють будинки завдяки внутрішнім опорним конструкціям. Хоча, звичайно, досягнувши певної межі, вони більше не росли", — каже Стів Брусатте з Единбурзького університету.

Але, за словами вченого, в сучасних ссавців немає такого типу повітряних мішків, які б полегшували кістки, тому вони не можуть вирости до розмірів великих динозаврів.

[ + – ] Мільйони років тому Землю населяли просто величезні тварини, які ходили по землі, літали у повітрі та жили в океанах Фото: Seneca-Guns

Ще один важливий фактор — фактор крові

"Ще один важливий фактор, який варто враховувати, — це те, що сучасні великі ссавці є теплокровними тваринами. Слону, наприклад, для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність, потрібен величезний запас їжі. Але травоїдні динозаври здебільшого найімовірніше були холоднокровними. Це означає, що слону в середньому потрібно вп'ятеро більше їжі, ніж гігантським травоїдним динозаврам", — каже Гірат Вермей із Каліфорнійського університету в Девісі.

Про те, якими саме були динозаври, холоднокровні або теплокровні, Фокус вже писав. У новому дослідженні вчені дійшли цікавих висновків.

"Досі все ще точаться суперечки про те, чи були динозаври холоднокровними, чи теплокровними. Багато вчених вважають, що в них було щось середнє між двома цими особливостями. Завдяки цьому, ймовірно, великим динозаврам не потрібно було надто багато їжі, для відновлення втраченої енергії", — каже Еріксон.

[ + – ] Найбільшою твариною на суші сьогодні є африканський слон Фото: wikipedia

Без еволюції нікуди

За словами Вермея, щоб істота стала гігантом, необхідно, щоб повітря було дуже добре насичене киснем, поряд було дуже багато їжі та інших ресурсів та сприятливих умов довкілля. Щось таке було на Землі в тріасовий період, який розпочався 251 млн років тому, і коли почався бурхливий розвиток динозаврів.

Також важливим фактором для розвитку гігантизму є час. Щоб з'явилися гігантські істоти повинні пройти мільйони років. Але масові вимирання завжди знищували більших тварин. Що стосується шерстяних мамонтів, то їх знищили й зміни клімату, і людина всього лиш 10 тис. років назад. Тому й не дивно, що зараз ми не спостерігаємо Землі величезних тварин", — каже Еріксон.

Стадний інстинкт

Але Вермей вважає, що на зменшення розміру тварин на Землі вплинула соціальна структура древніх тварин.

[ + – ] Найбільшим живим в океані сьогодні є синій кит Фото: wikipedia

"Еволюція соціальної поведінки у ссавців призвела до нової форми домінування. Групове полювання щодо дрібних хижаків робить уразливою навіть дуже велику здобич. Тобто фізіологічний гігантизм переріс у соціальний. Тварини стали більшими в зграях чи стадах, а не як поодинокі організми. Тому гігантизм втратив свою актуальність, принаймні на суші", — каже Вермей.

Найбільші тварини на Землі

На сьогодні найбільшими тваринами на суші є африканські слони, які можуть бути до 3,2 метра у висоту. Що стосується океанів, то тут найбільшими є сині кити, довжина яких може досягати 24 метрів.