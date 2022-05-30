Теплокровні чи холоднокровні: вчені з'ясували, якими насправді були динозаври

Нове дослідження може змінити загальноприйняте уявлення про динозаврів.

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Учені з Каліфорнійського технологічного інституту змогли виміряти швидкість метаболізму тварин, що давно вимерли, і дійшли висновку, що деякі гігантські динозаври в ході еволюції стали холоднокровними, повідомляє New York Times.

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Учені давно сперечаються про те, якими тваринами були динозаври: теплокровними чи холоднокровними? Нове дослідження показує, що ці рептилії мали і ті, й інші особливості.

"Ми припускали, що більшість динозаврів були теплокровними тваринами, але наш новий метод вимірювання швидкості метаболізму вимерлих істот показує, що дійсно багато динозаврів, у тому числі птерозаврів, які літали, були теплокровними. Але деякі травоїдні динозаври стали в ході еволюції холоднокровними", — говорить Ясміна Віманн, палеонтологиня з Каліфорнійського технологічного інституту.

[ + – ] Tyrannosaurus rex Фото: Smithsonian Institution

Учені вивчили рештки вимерлих динозаврів і змогли виміряти швидкість їхнього метаболізму, що безпосередньо пов'язано з тим, якою була тварина: теплокровною або холоднокровної. Дослідники з'ясували, що плезіозаври, морські рептилії з довгою шиєю, мали швидкий метаболізм, а отже, були теплокровними. Це ж стосується і птерозаврів, і динозаврів із групи Орнітодіри, які мали теплокровного предка. Ця теплокровність збереглася й у довгошиїх зауроподів і хижих тероподів, таких як Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Дослідники з'ясували, що плезіозаври, морські рептилії з довгою шиєю, мали швидкий метаболізм, а отже, були теплокровними Фото: wikipedia

"Зауроподи були величезними травоїдними динозаврам, і несподівано було дізнатися, що в них був високий рівень метаболізму. Адже раніше вважалося, що в цих гігантських рептилій має бути низький метаболізм. Тільки уявіть, скільки потрібно було цим динозаврам з'їдати сотень кілограм рослин, щоб підтримувати швидкий метаболізм", — каже Стівен Брусатте з Единбурзького університету.

[ + – ] Учені вважають, що гігантські зауроподи були теплокровними динозаврами Фото: wikipedia

Також учені з'ясували, що птахотазові динозаври мали спочатку теплокровних предків і швидкий метаболізм. Але потім у ході еволюції їхні більші нащадки, такі як стегозаври та трицератопси, розвинули нижчий метаболізм, а отже, стали хладнокровними. Тобто, як і сучасним рептиліям, їм потрібно було постійно підтримувати нормальну температуру тіла. Вчені вважають, що ці динозаври повинні були або постійно грітися на сонці, або сезонно мігрувати в місця з теплішим кліматом.

[ + – ] У ході еволюції стегозаври розвинули нижчий метаболізм, а отже, стали холоднокровними Фото: wikipedia

"Це дивно, що великі птахотазові динозаври стали холоднокровними, а гігантські зауроподи — ні. Нові дані можуть змінити наше розуміння способу життя та поведінки багатьох динозаврів", — каже Цзінмай О'Коннор із Музею природної історії ім. Філда в Чикаго.

За словами вчених, потрібно провести дослідження ще більшої кількості скам'янілостей стародавніх рептилій, щоб дізнатися про те, якими були інші представники птахотазових динозаврів. До цієї групи належать, наприклад, архозаври, нащадками яких є холоднокровні крокодили.

"Деякі вимерлі крокодили спочатку могли бути теплокровними, на відміну від їхніх живих нащадків", — говорить Віманн.

Тепер учені хочуть з'ясувати, чому деяким теплокровним динозаврам довелося стати холоднокровними та відмовитися від швидкого метаболізму.

"Подібний факт відмови від теплокровності, яка вважається великим еволюційним досягненням, здається нелогічним. Але з іншого боку, щоб підтримувати високий рівень метаболізму, потрібно багато їжі й енергії. Можливо, деякі динозаври просто не впоралися з такою "відповідальною роботою", — каже Брусатте.

Нагадуємо, що в Аргентині палеонтологи виявили новий вид гігантських рептилій, що літали, довжину яких можна порівняти зі сучасним автобусом.