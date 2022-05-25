Довжина як шкільний автобус. В Аргентині знайшли гігантського "дракона смерті"
Виявлення нових скам'янілостей дозволяє припустити, що гігантські "дракони" літали в небі 86 мільйонів років тому.
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Під час свого недавнього дослідження в Аргентині вчені знайшли новий вид летючих рептилій завдовжки як шкільний автобус, відомий як "дракон смерті", пише USA Today News.
Птерозавр, також відомий як Thanatosdrakon amaru, як вважають, передував птахам, бувши першою істотою з крилами, що полюють на здобич. Вчені створили назву "дракон смерті", поєднавши два грецькі слова смерть — Thanatos і дракон — drakon.
"Останки Thanatosdrakon мають різні особливості, які дозволяють нам відрізнити їх від інших відомих птерозаврів. Здебільшого ці особливості виявляються у хребцях та кінцівках. Це дозволило нам відкрити новий вид птерозаврів", — розповів провідний автор дослідження Леонардо Ортіс.
Дослідники натрапили на скам'янілість в Андах на заході аргентинської провінції Мендоса. Що примітно, в породах збереглися останки рептилії, датовані 86 мільйонами років крейдяного періоду, тобто за 20 мільйонів до того, як удар астероїда знищив три чверті життя Землі.
Також варто зазначити, що нова скам'янілість птерозавра виявилася найбільшою в Південній Америці та однією з найбільших у світі.
Попри те, що через здатність літати вчені відносять птерозаврів до тієї ж категорії, що й птахів, їх все одно важко класифікувати, оскільки вони були хижаками. Вони не мали суперників, тому вважають, що птерозаври панували на всіх континентах та еволюціонували в різні форми та розміри.
Як відомо, птерозаври не просто літали чи ширяли, а активно набирати висоту, покладаючись на власні сили.
Крила птерозаврів сформовані з мембрани, яка тяглася від подовженого четвертого пальця на передній кінцівці та з'єднувалася з тілом. Деякі також мали довгий хвіст з маленькою "хвостовою лопатою" на кінці.
Нагадаємо, що раніше палеонтологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Південній Америці експерти натрапили на скам'янілість вагітного іхтіозавра, яку прозвали Фіоною. Вік істоти становить 139 млн років, а довжина 4 м. Тіло Фіони нагадує поєднання сучасного тунця та дельфіна.