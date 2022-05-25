Довжина як шкільний автобус. В Аргентині знайшли гігантського "дракона смерті"

Виявлення нових скам'янілостей дозволяє припустити, що гігантські "дракони" літали в небі 86 мільйонів років тому.

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Під час свого недавнього дослідження в Аргентині вчені знайшли новий вид летючих рептилій завдовжки як шкільний автобус, відомий як "дракон смерті", пише USA Today News.

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Птерозавр, також відомий як Thanatosdrakon amaru, як вважають, передував птахам, бувши першою істотою з крилами, що полюють на здобич. Вчені створили назву "дракон смерті", поєднавши два грецькі слова смерть — Thanatos і дракон — drakon.

"Останки Thanatosdrakon мають різні особливості, які дозволяють нам відрізнити їх від інших відомих птерозаврів. Здебільшого ці особливості виявляються у хребцях та кінцівках. Це дозволило нам відкрити новий вид птерозаврів", — розповів провідний автор дослідження Леонардо Ортіс.

Дослідники натрапили на скам'янілість в Андах на заході аргентинської провінції Мендоса. Що примітно, в породах збереглися останки рептилії, датовані 86 мільйонами років крейдяного періоду, тобто за 20 мільйонів до того, як удар астероїда знищив три чверті життя Землі.

[ + – ] Порівняльна схема "дракона смерті" з іншими птахами та людиною

Також варто зазначити, що нова скам'янілість птерозавра виявилася найбільшою в Південній Америці та однією з найбільших у світі.

Попри те, що через здатність літати вчені відносять птерозаврів до тієї ж категорії, що й птахів, їх все одно важко класифікувати, оскільки вони були хижаками. Вони не мали суперників, тому вважають, що птерозаври панували на всіх континентах та еволюціонували в різні форми та розміри.

Як відомо, птерозаври не просто літали чи ширяли, а активно набирати висоту, покладаючись на власні сили.

Крила птерозаврів сформовані з мембрани, яка тяглася від подовженого четвертого пальця на передній кінцівці та з'єднувалася з тілом. Деякі також мали довгий хвіст з маленькою "хвостовою лопатою" на кінці.

Нагадаємо, що раніше палеонтологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Південній Америці експерти натрапили на скам'янілість вагітного іхтіозавра, яку прозвали Фіоною. Вік істоти становить 139 млн років, а довжина 4 м. Тіло Фіони нагадує поєднання сучасного тунця та дельфіна.