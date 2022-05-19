Віком 139 млн років. У Південній Америці знайшли скам'янілість вагітного іхтіозавра (фото)

За допомогою скам'янілості завдовжки 4 м експерти зможуть досліджувати ембріональний розвиток іхтіозаврів, які плавали морями від 90 до 250 мільйонів років тому.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час свого недавнього дослідження в Чилі вчені знайшли вагітну скам'янілість іхтіозавра, що містить ембріон. Знахідка зроблена недалеко від льодовика Тіндаль, пише 9News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Скам'янілість знайшли вчені Джудіт Пардо-Пересом з Університету Магальяна. Рептилія віком 139 мільйонів років отримала прізвисько Фіона.

Фіону витягли з льодовика у віддаленому районі національного парку Торрес-дель-Пайне. Після знахідки непошкоджені останки акуратно зібрали за допомогою вертольота.

Попри труднощі, експедиція виявилася більш ніж успішною. Крім Фіони, вчені зібрали 23 нових екземпляри іхтіозаврів.

[ + – ] Іхтіозаври — давні морські рептилії, які процвітали протягом більшої частини мезозойської ери

"Іхтіозаври — стародавні морські рептилії, які процвітали протягом більшої частини мезозойської ери. Той факт, що ці неймовірні істоти так добре збереглися в екстремальних умовах, справді дивує", — зазначили вчені.

За допомогою скам'янілості довжиною 4 м експерти зможуть досліджувати ембріональний розвиток іхтіозаврів, які бродили морями від 90 до 250 мільйонів років тому.

"Відновлення та вивчення Фіони дозволить отримати інформацію, пов'язану з її видом та палеобіологією, що стосується ембріонального розвитку, а також хвороби, яка вразила її під час життя", — наголосили експерти.

Тіло Фіони нагадує тіло сучасного тунця, а також схоже на дельфіна, з довгою загостреною головою, чотирма плавцями та вертикальним хвостом. Представники цього виду мали легені, і вони давали живе потомство. Іхтіозаврів вважають морськими тваринами, що досягли найбільшого рівня адаптації до свого специфічного довкілля.

Нагадаємо, що в січні цього року в Англії знайшли найповніший на цей час скелет іхтіозавра. Довжина цієї істоти становить 10 м, а вік — 180 млн років.