Чудовисько завдовжки 10 метрів. Учені знайшли повний скелет стародавнього іхтіозавра (фото)

Найбільш повний скелет іхтіозавра знайшли в Англії. Довжина стародавнього морського дракона — 10 метрів, а його вік — 180 млн років.

Однією з найбільших знахідок в історії Великобританії вчені назвали виявлення гігантської доісторичної морської тварини. Її знайшли на території водоймища Ратленд-Вотер в Англії. Це найбільш повний скелет іхтіозавра зі знайдених у Великобританії, повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Скелет знайденого іхтіозавра має довжину 10 метрів, його череп важить майже тонну, а жила ця морська рептилія приблизно 180 млн років тому. Іхтіозаврів іноді називають морськими драконами через те, що вони мали великі зуби та величезні очі. Ця знахідка, за словами вчених, є найповнішою і найбільшою скам'янілістю іхтіозавра в історії британської палеонтології.

[ + – ] Найповніший скелет величезного іхтіозавра знайшли в Англії Фото: The Guardian

Найбільший і найповніший скелет

Скам'янілі рештки іхтіозавра знайшов Джо Девіс із Фонду дикої природи графств Лестершир і Ратленд на острові на території водосховища Ратленд-Вотер, Англія.

"На території країни археологи знайшли багато скам'янілих решток іхтіозаврів, але цей скелет є найбільшим і найповнішим із коли-небудь знайдених у Великій Британії. Це одна з найбільших знахідок в історії британської палеонтології", — говорить палеонтолог Дін Ломакс.

Іхтіозаври

Іхтіозаври вперше з'явилися на Землі майже 250 млн років тому і зникли 90 млн років тому. Вони мали різні розміри — від 1 до 25 метрів завдовжки. За формою тіла вони нагадували сучасних дельфінів.

[ + – ] Іхтіозавр. Ілюстрація Фото: The Guardian

На території водосховища Ратленд-Вотер, ще під час його будівництва у 1970-х роках, археологи знайшли два неповні скелети іхтіозаврів набагато меншого розміру.

"Навіть на перший погляд, коли було видно лише частину оголеної скам'янілості, стало зрозуміло, що це найбільший іхтіозавр, знайдений у регіоні", — говорить Марк Еванс, який багато років вивчає скам'янілості динозаврів юрського періоду в графствах Ратленд і Лестершир. "А після розкопок ми зрозуміли, що це скам'янілість практично повного скелета іхтіозавра".

Нагадуємо, що археологи знайшли в США рештки іхтіозавра, якому масове вимирання пішло на користь. Він жив 247 млн років тому і мав довжину приблизно 17 метрів.

Фокус також писав про те, що палеонтологи розповіли, як насправді вимерли динозаври. Процес вимирання почався ще до падіння знаменитого астероїда, який поставив остаточну крапку в житті цих величезних тварин на Землі.