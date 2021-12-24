Морський дракон. Знайдено стародавню рептилію, якій масове вимирання пішло на користь

Учені виявили іхтіозавра, що виріс до неймовірних розмірів наприкінці пермського періоду.

Учені виявили морське чудовисько, яке жило в ранню епоху динозаврів, чиє тіло досягало неймовірних розмірів. Про це повідомляє Science Alert.

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Нове дослідження припускає, що іхтіозаври – група морських рептилій, виросла до величезних розмірів лише за 2,5 млн років. Для порівняння китам потрібно близько 55 млн років, щоб досягти своїх сучасних розмірів.

"Іхтіозаври виросли до гігантських розмірів швидше, ніж кити. Ба більше, вони зробили це, коли світ тільки почав відновлюватися після масового вимирання в кінці пермського періоду. Це найочевидніша ознака стійкості життя, коли за відповідних умов еволюція може відбуватися дуже швидко", – каже доцент біології з коледжу Скриппса Ларс Шмітц.

Уперше скам'янілості стародавніх іхтіозаврів було виявлено в 1998 році в горах Огаста на північному заході Невади.

"Із каменю стирчали лише кілька хребців, але вже тоді стало зрозуміло, що тварина була неймовірних розмірів", – розповідає Шмітц.

Пройшло багато років, доки скам'янілості змогли повністю викопати. Так, у розпорядженні палеонтологів опинилися щелепа, плече та придаток, схожий на плавник.

Група вчених назвала новий вид Cymbospondylus youngorum. Знайдена морська рептилія жила 247 млн років тому в тріасовий період.

"Уявіть собі тварину схожу на морського дракона з обтічним, довгим тілом і кінцівками, що перетворилися на плавники, а також довгий хвіст", — зазначає вчений.

Також дослідники припускають, що череп довжиною 2 метри мав належати дорослому іхтіозавру, довжина якого становила 17 м і більше. 45-тонний монстр жив у стародавньому Панталасичному океані, так званому суперокеані.

Судячи з розміру та форми зубів, іхтіозавр харчувався родичами меншого розміру, рибою і, можливо, в його раціон входили кальмари.