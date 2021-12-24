Морской дракон. Найдена древняя рептилия, которой массовое вымирание пошло на пользу

Ученые обнаружили ихтиозавра, выросшего до невероятных размеров в конце пермского периода.

Ученые обнаружили морское чудовище, жившее в раннюю эпоху динозавров, чье тело достигало невероятных размеров. Об этом сообщает Science Alert.

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Новое исследование предполагает, что ихтиозавры – группа морских рептилий, выросла до громадных размеров всего за 2,5 млн лет. Для сравнения китам потребовалось около 55 млн лет, чтобы достичь своих современных размеров.

"Ихтиозавры выросли до гигантских размеров быстрее, чем киты. Более того, они сделали это, когда мир только начал восстанавливаться после массового вымирания в конце пермского периода. Это самый наглядный признак устойчивости жизни, когда при подходящих условиях эволюция может происходить очень быстро", – говорит доцент биологии из колледжа Скриппса Ларс Шмитц.

Впервые окаменелости древних ихтиозавров были обнаружены в 1998 году в горах Огаста на северо-западе Невады.

"Из камня торчали всего несколько позвонков, но уже тогда стало понятно, что животное было невероятных размеров", – рассказывает Шмитц.

Прошло много лет, пока окаменелости смогли полностью выкопать. Так, в распоряжении палеонтологов оказались челюсть, плечо и придаток, похожий на плавник.

Группа ученых назвала новый вид Cymbospondylus youngorum. Найденная морская рептилия жила 247 млн лет назад в триасовый период.

"Представьте себе животное похожее на морского дракона с обтекаемым, длинным телом и конечностями, превратившимися в плавники, а также длинный хвост", – отмечает ученый.

Также исследователи предполагают, что череп длинной 2 метра должен был принадлежать взрослому ихтиозавру, длина которого составляла 17 м и более. 45-тонный монстр жил в древнем Панталассическом океане, так называемом суперокеане.

Судя по размеру и форме зубов ихтиозавр питался сородичами меньшего размера, рыбой и возможно, в его рацион входили кальмары.