Зникали ще до астероїда. Палеонтологи розповіли, як насправді вимерли динозаври

Нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом.

Незважаючи на безліч проведених досліджень, учені досі продовжують вивчати крейдяно-палеогенове вимирання — одне з п'яти великих масових вимирань, що відбулися на межі крейдяного та палеогенового періоду, частиною якого є вимирання нептахових динозаврів, пише Inverse.

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Ця катастрофа сталася близько 66 мільйонів років тому та знищила 75% життя Землі. Проте недавнє дослідження вчених надало нові підказки, що свідчать, що масове вимирання відбулося не раптово, а поступово. Отримані результати досить шокували палеонтологів.

Що з'ясували вчені?

Згідно з дослідженням, різноманітність динозаврів почала скорочуватися приблизно 76 мільйонів років тому — за цілих 10 мільйонів років до зіткнення з легендарним астероїдом.

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У дослідженні також розглядається походження масового вимирання та пропонуються нові "винуватці" події, не пов'язані з астероїдом.

Двома найважливішими факторами, що викликали глобальне вимирання, на думку дослідників, були:

Зміна клімату; Зникання різноманітності травоїдних динозаврів.

Учені пояснюють, що задовго до падіння астероїда динозаври вже почали програвати гонку за виживання. Причому цей занепад був настільки серйозним, що на момент падіння астероїда на Землі залишився лише один вид тиранозаврів.

Як палеонтологи дійшли до такого висновку?

Провідний автор дослідження палеонтолог Фаб'єн Кондамін із Національного центру наукових досліджень Франції та його команда використовували набір даних, зібраний із 1600 скам'янілостей 247 видів динозаврів із шести найпоширеніших сімейств, включаючи тиранозаврів і гадрозаврів, які харчувалися рослинами.

[ + – ] Учені пояснюють, що задовго до падіння астероїда динозаври вже почали програвати гонку за виживання

Використовуючи інструмент під назвою PyRate, вони проаналізували швидкість появи нових видів і вимирання з літописів скам'янілостей. А потім визначили вплив зовнішніх факторів, таких як видова різноманітність і зміна температури, на динозаврів загалом.

Результати роботи підтверджують версію, згідно з якою довгострокові зміни навколишнього середовища та різноманітність, що зникає, призвели до того, що динозаври могли зникнути навіть до падіння астероїда.

Нагадаємо, що раніше під час розкопок у штаті Міссурі вчені виявили кістки качконосого динозавра. Довжина дорослого Parrosaurus missouriensis становила 7 м від голови до хвоста, вага — близько 4 т, а його ключовою відмінністю були маленькі зуби, кількість яких могла досягати 1000.

А ось у Китаї палеонтологи нещодавно наткнулися на ембріон овірапторозавра, що добре зберігся, який сильно відрізнявся своєю позою, що раніше не зустрічалася в нептахових динозаврів. Як відзначають експерти, це перше відкриття ембріона динозавра в позі, характерній для сучасних ембріонів птахів.