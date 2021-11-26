Тисяча дрібних зубів і 4 тонни живої ваги: у США знайшли рештки качконосого динозавра (фото)

Дорослий P. Missouriensis був довжиною 7 м від голови до хвоста. Його головною особливістю були маленькі зуби, кількість яких могла сягати тисячі.

Кістки нового виду динозавра знайшли палеонтологом Гаєм Дарроу під час розкопок у штаті Міссурі (США). Цим новим видом виявився качконосий динозавр Parrosaurus missouriensis, довжина якого могла досягати 7-9 м, пише News Week.

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Початкова знахідка нового виду динозавра була виявлена на сімейній фермі в 1940-х роках, коли власники вирішили викопати яму для цистерни. Однак тоді сталася помилка, і динозавра неправильно ідентифікували.

[ + – ] Кістки молодої особини качконосого динозавра

І лише через деякий час з'ясувалося, що ці кістки належали Parrosaurus missouriensis, ім'я якого кілька разів змінювалося, поки зрештою не стало офіційною назвою динозавра.

Вважається, що довжина дорослого P. Missouriensis становила 7 м від голови до хвоста, його вага була майже 4 т, а кількість маленьких зубів становила приблизно 1 000.

[ + – ] Розташування відкриття тримається в секреті

Знайшовши кістки юної особи качконосих динозаврів, Дарроу звернувся до професора Піта Маковіцького з Музею природної історії ім. Філда. Згодом Маковіцкі та його команда провели власні розкопки на секретній ділянці в Міссурі та знайшли ще кілька кісток — цього разу дорослої особини P. Missouriensis, а також зуб тиранозавра.

[ + – ] Палеонтолог Гай Дарроу

Дослідники сподіваються, що незабаром вони знайдуть у цьому районі й інші не менш цікаві скам'янілості.

"Поки екземпляр дорослої особини перевозиться до Музею природної історії ім. Філда (Чикаго), скелет молодшого динозавра буде виставлений у Навчальному центрі музею Сент-Женев'єва, урочисте відкриття якого відбудеться 11 грудня", — підсумували вчені.