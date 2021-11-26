Тысяча мелких зубов и 4 тонны живого веса: в США нашли останки утконосого динозавра (фото)

Взрослый P. Missouriensis был длиной 7 м от головы до хвоста. Его главной особенностью были маленькие зубы, количество которых могло достигать 1000.

Кости нового вида динозавра были найдены палеонтологом Гаем Дарроу при раскопках в штате Миссури (США). Этим новым видом оказался утконосый динозавр Parrosaurus missouriensis, длина которого могла достигать 7-9 м, пишет News Week.

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Первоначальная находка нового вида динозавра была обнаружен на семейной ферме в 1940-х годах, когда владельцы решили выкопать яму для цистерны. Однако тогда произошла ошибка и динозавра неправильно идентифицировали.

[ + – ] Кости молодой особи утконосого динозавра

И только спустя некоторое время выяснилось, что эти кости принадлежали Parrosaurus missouriensis, имя которого несколько раз менялось, пока в конечном итоге не стало официальным названием динозавра.

Считается, что длина взрослого P. Missouriensis составляла 7 м от головы до хвоста, его вес был около 4 т, а количество маленьких зубов составляло — около 1000.

[ + – ] Местоположение открытия держится в секрете

Обнаружив кости юной особи утконосых динозавров, Дарроу обратился к профессору Питу Маковицкому из Музея естественной истории им. Филда. Впоследствии Маковицки и его команда провели собственные раскопки на секретном участке в Миссури и обнаружили еще несколько костей — на этот раз взрослой особи P. Missouriensis, а также зуб тираннозавра.

[ + – ] Палеонтолог Гай Дарроу

Исследователи надеются, что вскоре они найдут в этом районе и другие не менее интересные окаменелости.

"Пока экземпляр взрослой особи перевозится в Музей естественной истории им. Филда (Чикаго), скелет младшего динозавра будет выставлен в Учебном центре музея Сент-Женевьева, торжественное открытие которого произойдет 11 декабря", — заключили ученые.