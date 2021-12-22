Схожий на птаха. У Китаї знайшли ембріон динозавра, що повністю зберігся (фото)

Що здивувало вчених, то це поза ембріона, яка раніше не зустрічалася у нептахових динозаврів. Вона нагадує ембріон сучасної птиці на пізній стадії розвитку.

Неймовірно рідкісний, добре збережений ембріон динозавра був знайдений усередині скам'янілого яйця, яке припадало пилом протягом більше 10 років в коморі китайського музею Yingliang Stone Nature History, пише IFLS.

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Примітно, що це відкриття зробили майже випадково. Досліджуючи яйця динозаврів, що десятиліттями припадали пилом у сховищах, вчені запідозрили, що всередині можуть бути ембріони.

Вік ненародженого екземпляра, якому, як вважається, від 66 до 72 мільйонів років, демонструє неймовірний зв'язок між динозаврами та сучасними птахами.

Належне до групи пернатих, беззубих тероподів, відомих як овірапторозаври, дитинча, що не вилупилося, має довжину близько 27 см. Це перша така знахідка ембріона динозавра у позі, характерній для сучасних ембріонів птахів.

[ + – ] Добре збережений ембріон динозавра був знайдений усередині скам'янілого яйця

Незадовго до вилуплення сучасні птахи здійснюють низку маневрів, званих підгинанням, які включають вигинання тіла і опускання голови під крило для стабілізації голови, проте еволюційне походження цієї поведінки досі залишається невідомим.

Як пояснюють автори дослідження, голова їхнього екземпляра на прізвисько "малюк Інлян" лежала під тілом, ноги з боків, а спина вигнута. Така поза, за їхніми словами, раніше не зустрічалася у нептахових динозаврів, але нагадує ембріон сучасного птаха на пізній стадії розвитку.

Вважається, що підгинання грає життєво важливу роль у процесі вилуплення птахів, і у тих, хто не може прийняти цю позу, набагато менше шансів пережити вилуплення з яйця. Маля Інлян якраз і було знайдене у такому положенні. Це свідчить, що це явище могло вперше розвинутися серед стародавніх предків сучасних птахів.

"Малюк Інлян виглядає як пташеня, що згорнулося в яйці, що є ще одним свідченням того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше розвинулися у їхніх предків динозаврів", — зазначив один із авторів дослідження професор Стівен Брусатті з Единбурзького університету.

[ + – ] Малюк Інлян очима художника

Однак, оскільки це єдиний екземпляр такого роду, автори дослідження визнають, що на підставі їх спостережень не можна зробити твердих висновків про природу ембріонів динозаврів, і що необхідно вивчити більше подібних скам'янілостей, перш ніж можна буде підтвердити будь-які гіпотези.

Тим не менше, вони підсумовують, що цей новий викопний ембріон натякає на те, що деякі ранні моделі поведінки (підгинання), які часто вважаються виключно пташиними, можуть мати глибше коріння у роді тероподів.

Нагадаємо, що раніше палеонтологи розкопали останки нового виду динозавра, хвіст якого нагадує справжню палицю. Бронована істота з роду анкілозаврів, названа Stegouros elengassen, була травоїдною твариною, яка жила на нашій планеті в кінці крейдового періоду. Його рот сильно нагадував дзьоб, а боки та спина були усіяні кістковими структурами.

Також під час недавнього дослідження експерти дізналися, як швидко бігали динозаври. Аналіз слідів двоногих трипалих динозаврів-хижаків показав, що древні тварини могли розвивати швидкість до 44,6 км/год.