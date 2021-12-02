У всеозброєнні. Палеонтологи знайшли новий вид динозавра з "дубинкою" замість хвоста (фото)

Броньований динозавр із роду анкілозаврів жив на Землі в кінці крейдового періоду. Він мав схожий на дзьоб рот, а його спина та боки були усіяні кістяними структурами.

Понад пів тисячоліття тому воїни ацтеків для нанесення ворогам страшних ран використовували зброю під назвою макуахутл — дерев'яну палицю з зазубреними лезами з боків, пише News Trust.

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Нещодавно ідентифікований броньований динозавр, який мешкав у Патагонії (Чилі), приблизно 74 млн років тому робив приблизно те саме, відлякуючи хижаків хвостом, схожим на макуахутл. Дослідники виявили близько 80% скелета динозавра.

[ + – ] Зображення броньованого динозавра Stegouros elengassen, зроблене художником

Четверонога травоїдна істота, названа Stegouros elengassen, є яскравим прикладом ранньої гонки озброєнь, яка розвинулася в епоху динозаврів, що почалася заради виживання в небезпечному світі.

Це відкриття також проливає світло на еволюцію цікавої групи танкоподібних динозаврів, званих анкілозаврами. S. elengassen жив на території, яка зараз є найпівденнішим краєм Південної Америки, в крейдяний період на заході епохи динозаврів.

[ + – ] Палеонтолог Серхіо Сото досліджує скам'янілості анкілозавра, знайдені на півдні Чилі

S. elengassen був невеликим у порівнянні з іншими броньованими динозаврами – всього близько 2 м завдовжки. Також він мав схожий на дзьоб рот, а його спина та боки були усіяні кістяними структурами, званими остеодермами, які служили бронею.

Хвіст динозавра відрізнявся не тільки унікальним видом і потужністю, але й тим, що він був відносно коротким, з меншою кількістю хребців, ніж в інших броньованих динозаврів.

[ + – ] Дослідники знайшли близько 80% скелета динозавра

Задня половина хвоста була покрита листоподібною структурою, що складається з семи пар сплющених і зрощених кісткових елементів із зубчастими краями, що виступають назовні. S. elengassen був меншим за анкілозавра з північної півкулі, які могли досягати 8 м завдовжки.

Анкілозаври, частина з яких мала на кінці хвоста тупі кістяні булави, тісно пов'язані з ранньою групою броньованих динозаврів, званих стегозаврами. Їхня "хвостова зброя" являла собою структуру з парних шипів — тогомайзерів. Хвіст ж S. elengassen відрізнявся від обох.

[ + – ] Зображення S. elengassen очима художника

"Відкриття нового типу "хвостової зброї" в броньованих динозаврів стало величезним сюрпризом для нашої команди", — зазначив провідний автор дослідження палеонтолог Серхіо Сото з Чилійського університету.

S. elengassen жив разом із чотириногими довгошими динозаврами, двоногими м'ясоїдними динозаврами, черепахами, жабами та дрібними ссавцями на берегах звивистих річок. Майже повна скам'янілість, що добре збереглася, була витягнута з крутого пагорба недалеко від чилійського національного парку Торрес-дель-Пайне.

[ + – ] Цифрова реконструкція унікальної хвостової зброї S. elengassen

Якщо анкілозаври північної півкулі добре вивчені на основі численних скам'янілостей, то анатомія анкілозаврів південної півкулі довгий час залишалася загадковою через фрагментарні або маловивчені останки.

"Досить примітно, що S. elengassen зберіг деякі риси ранніх стегозаврів. Це вказує на те, що анкілозаври південної півкулі почали відрізнятися від своїх північних побратимів на ранніх етапах еволюції", — підсумував Сото.