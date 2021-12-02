Во всеоружии. Палеонтологи нашли новый вид динозавра с "дубинкой" вместо хвоста (фото)

Бронированный динозавр из рода анкилозавров обитал на Земле в конце мелового периода. Он имел, похожий на клюв рот, а его спина и бока были усеяны костными структурами.

Более полутысячелетия назад воины ацтеков для нанесения врагам страшных ран, использовали оружие под названием макуауитль — деревянную дубинку с зазубренными обсидиановыми лезвиями по бокам, пишет News Trust.

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Недавно идентифицированный бронированный динозавр, обитавший в Патагонии (Чили), примерно 74 млн лет назад делал примерно то же самое, отпугивая хищников хвостом, похожим на макуахуитль. Исследователи нашли около 80 % скелета динозавра.

[ + – ] Изображение бронированного динозавра Stegouros elengassen, сделанное художником

Четвероногое травоядное существо, названное Stegouros elengassen, является ярким примером самой ранней гонки вооружений, которая развилась в эпоху динозавров, начавшейся ради выживания в опасном мире.

Это открытие также проливает свет на эволюцию весьма интересной группы танкоподобных динозавров, называемых анкилозаврами. S. elengassen жил на территории, которая сейчас является самой южной оконечностью Южной Америки, в меловый период на закате эпохи динозавров.

[ + – ] Палеонтолог Серхио Сото исследует окаменелости анкилозавра, найденные на юге Чили

S. elengassen был небольшим по сравнению с другими бронированными динозаврами — всего около 2 м в длину. Также он имел, похожий на клюв рот, а его спина и бока были усеяны костными структурами, называемыми остеодермами, которые служили броней.

Хвост динозавра отличался не только уникальным видом и мощью, но и тем, что он был относительно коротким, с меньшим количеством позвонков, чем у других бронированных динозавров.

[ + – ] Исследователи нашли около 80 % скелета динозавра

Задняя половина хвоста была покрыта листовидной структурой, состоящей из семи пар сплющенных и сросшихся костных элементов с выступающими наружу зубчатыми краями. S. elengassen был меньше анкилозавров из северного полушария, которые могли достигать 8 м в длину.

Анкилозавры, часть из которых имела на конце хвоста тупые костяные булавы, тесно связаны с более ранней группой бронированных динозавров, называемых стегозаврами. Их "хвостовое оружие" представляло собой структуру из парных шипов — тагомайзеров. Хвост же S. elengassen отличался от обоих.

[ + – ] Изображение S. elengassen глазами художника

"Открытие нового типа "хвостового оружия" у бронированных динозавров стало огромным сюрпризом для нашей команды", — отметил ведущий автор исследования палеонтолог Серхио Сото из Чилийского университета.

S. elengassen жил вместе с четвероногими длинношеими динозаврами, двуногими плотоядными динозаврами, черепахами, лягушками и мелкими млекопитающими на берегах извилистых рек. Почти полная и хорошо сохранившаяся окаменелость была извлечена из крутого холма недалеко от чилийского национального парка Торрес-дель-Пайне.

[ + – ] Цифровая реконструкция уникального хвостового оружия S. elengassen

Если анкилозавры северного полушария хорошо изучены на основе многочисленных окаменелостей, то анатомия анкилозавров южного полушария долгое время оставалась загадочной из-за фрагментарных или малоизученных останков.

"Довольно примечательно, что S. elengassen сохранил некоторые черты более ранних стегозавров. Это указывает на то, что анкилозавры южного полушария начали отличаться от своих северных собратьев на ранних этапах эволюции", — заключил Сото.