Швидше за Усейна Болта. Учені з'ясували, з якою швидкістю бігали динозаври

Аналіз знайдених слідів стародавніх тварин показав, що двоногі трипалі динозаври-хижаки могли бігати дуже швидко.

Дослідження двох наборів скам'янілих слідів, знайдених на ділянці Ла-Ріоха, Іспанія, які тероподи залишили на дні озера десятки мільйонів років тому, говорить про те, що динозаври могли розвивати швидкість до 44,6 км/год. Це швидше, ніж зміг бігти ямайський спортсмен Усейн Болт, який розігнався до 43,9 км/год, повідомляє CNN.

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Тероподи були хижаками та бігали двома лапами. На лапах у них було 3 пальці, як у велоципрапторів, яких можна побачити у фільмах. Використовуючи скам'янілі сліди, вчені змогли визначити швидкість бігу двох різних динозаврів.

Швидкість руху тероподів

Пара слідів більшого розміру, яку назвали La Torre 6A-14, належала тероподу, який бігав зі швидкістю приблизно 37 км/год. Сліди меншого розміру під назвою La Torre 6B-1 належав тероподу, який під час бігу розвивав швидкість приблизно 45 км/год. Для порівняння найшвидша людина у світі Усейн Болт у 2011 році в забігу на 100 метрів зміг бігти зі швидкістю 43,9 км/год.

"Ми знайшли 5 слідів більшого розміру та 7 слідів меншого розміру. Сліди динозаврів, які бігали досить швидко, не дуже легко знайти", — говорить Пабло Наварро-Лорбес з Університету Ла-Ріоха, Іспанія.

[ + – ] Саме так теропод залишив свої сліди. Реконструкція. Фото: CNN

Розміри слідів

За розмірами сліди La Torre 6A-14 були 32,8 см завдовжки і 30,2 см завширшки. А сліди La Torre 6B-1 були 28,9 см завдовжки і 26,9 см завширшки. Учені дійшли висновку, що висота динозаврів була від 1,1 до 1,4 метрів, а загальна висота тварини становила майже 2 метри. Загальна довжина тероподів з урахуванням хвоста була лише на рівні 4-5 м.

Ці тероподи жили в нижньодрібному періоді, між 145 і 100,5 млн років тому. На той час у цьому районі була система озер, рівень води в якій змінився, каже вчений.

"Коли рівень води був низьким, динозаври бігали тут і залишали свої сліди, які ми знайшли у вигляді скам'янілостей", — каже Наварро-Лорбес.

Щоб розрахувати швидкість тероподів, учені використовували співвідношення між довжиною ноги та довжиною кроку, тобто відстанню, яку теропод подолав однією ногою. Учені не знають точно, до якого виду динозаврів належали власники залишених слідів. Наварро-Лорбес каже, що, можливо, вони належали до спинозаврів або кархародонтозаврів.

Після аналізу слідів, учені зробили висновок, що їх залишили представники одного виду, просто один динозавр був більшим за іншого. Ці дані дають нам нову інформацію про те, як тероподи пересувалися, з якою швидкістю і як жили в ті далекі часи, каже Наварро-Лорбес.

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