Спробуй злетіти. Вчені зрозуміли, як піднімалася в небо найбільша рептилія на Землі

Птерозавр Кетцалькоатль відривався від поверхні як сучасна чапля, а ширяв як кондор.

Вперше птерозавра Кетцалькоатль описали за скам'янілостями, виявлених у штаті Техас, 1971 року. На сьогодні відомо два види цих птерозаврів, які не є динозаврами: Quetzalcoatlus northropi та Quetzalcoatlus lawsoni. Це були найбільші летючі тварини на Землі, які жили в період від 228 до 66 млн. років тому. Як саме вони починали політ і приземлялися 50 років, залишалося загадкою, і тепер ця таємниця відкрита, повідомляє Daily Mail.

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В результаті нового дослідження, вчені дійшли висновку, що спочатку гігант з розмахом крил у 12 метрів підстрибував на висоту близько 2,56 метра, і тільки потім злітав. Так роблять сучасні чаплі, але у польоті він більше був схожим на сучасного кондора. Птерозавр Кетцалькоатль був теплокровним і, як вважають учені, він був покритий вовною, а не пір'ям, і у нього не було хвоста.

[ + – ] Представник виду Quetzalcoatlus northropi – болі великих птерозаврів. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Поверхнею він пересувався на двох кінцівках, але через те, що крила у нього були дуже довгі, він торкався ними землі. Тому для того, щоб піднятися в повітря йому були потрібні додаткові зусилля, каже Кевін Падіан із Каліфорнійського університету в Берклі.

Спочатку птерозавр відштовхувався від поверхні своїми сильними ногами, а потім розпускав свої крила і злітав. Що ж до посадки, то птерозавр робив майже те саме. Спочатку він помахом крил сповільнював спуск, а потім приземлявся на задні кінцівки та робив невеликий стрибок, каже Падіан.

"Після цього він торкався складеними крилами землі, випрямлявся і йшов двома ногами", — стверджує вчений.

[ + – ] Представник дрібнішого виду птерозаврів – Quetzalcoatlus lawsoni. Ілюстрація Фото: Daily Mail

До цього дослідження вчені тільки будували теорії, як саме піднімався повітря птерозавр Кетцалькоатль. Якщо птерозавр виду Quetzalcoatlus northropi був справжнім гігантом, його менший родич Quetzalcoatlus lawsoni мав розмах крил близько 6 метрів.

За словами вчених, скам'янілих кісток величезного птерозавру менше, ніж його маленького родича. Саме реконструкція скелета виду Quetzalcoatlus lawsoni допомогла вченим створити моделювання загальної для двох видів системи підйому та спуску.

[ + – ] Вчені вважають, що птерозавр харчувався крабами та молюсками, яких діставав з дна річок та озер Фото: Daily Mail

70 мільйонів років тому, коли жили знайдені представники птерозаврів, територія штату Техас була не пустелею, а вічнозеленим лісом. Довгий час вважалося, що птерозавр Кетцалькоатль харчувався мертвечиною, але нове дослідження припускає, що він харчувався крабами та молюсками, яких діставав із дна річок та озер. Але, за словами вчених, ще багато доведеться дізнатися про будову тіла і крил найбільшої летючої рептилії на Землі.