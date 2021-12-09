Попробуй взлететь. Ученые наконец-то поняли, как поднималась в небо крупнейшая рептилия на Земле

Птерозавр Кетцалькоатль отрывался от поверхности как современная цапля, а парил как кондор.

Впервые птерозавра Кетцалькоатль описали по окаменелостям, обнаруженным в штате Техас, в 1971 году. На сегодня известно два вида этих птерозавров, которые не являются динозаврами: Quetzalcoatlus northropi и Quetzalcoatlus lawsoni. Это были самые большие летающие животные на Земле, которые жили в период от 228 до 66 млн лет назад. Как именно они начинали полет и приземлялись 50 лет оставалось загадкой, и теперь эта тайна открыта, сообщает Daily Mail.

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В результате нового исследования, ученые пришли к выводу, что сначала гигант с размахом крыльев в 12 метров, подпрыгивал на высоту около 2,56 метра, и только потом взлетал. Так делают современные цапли, но с точки зрения полета он больше походил на современного кондора. Птерозавр Кетцалькоатль был теплокровным и, как считают ученые, он был покрыт шерстью, а не перьями, и у него не было хвоста.

[ + – ] Представитель вида Quetzalcoatlus northropi - болле крупных птерозавров. Иллюстрация Фото: Daily Mail

По поверхности он передвигался на двух конечностях, но из-за того, что крылья у него были очень длинные, он касался ими земли. Поэтому для того, чтобы подняться в воздух ему требовались дополнительные усилия, говорит Кевин Падиан из Калифорнийского университета в Беркли.

Сначала птерозавр отталкивался от поверхности своими сильными ногами, а только потом распускал свои крылья и взлетал. Что касается посадки, то птерозавр делал почти то же самое. Сначала он взмахом крыльев замедлял спуск, а потом приземлялся на задние конечности и делал небольшой прыжок, говорит Падиан.

"После этого он касался сложенными крыльями земли, выпрямлялся и шел на двух ногах", — утверждает ученый.

[ + – ] Представитель более мелкого вида птерозавров - Quetzalcoatlus lawsoni. Иллюстрация Фото: Daily Mail

До этого исследования ученые только строили теории, как именно поднимался в воздух птерозавр Кетцалькоатль. Если птерозавр вида Quetzalcoatlus northropi был настоящим гигантом, то его меньший сородич Quetzalcoatlus lawsoni имел размах крыльев около 6 метров.

По словам ученых, окаменелых костей огромного птерозавра меньше, чем его более маленького родственника. Именно реконструкция скелета вида Quetzalcoatlus lawsoni помогла ученым создать моделирование общей для двух видов системы подъема и спуска.

[ + – ] Ученые считают, что птерозавр питался крабами и моллюсками, которых доставал со дна рек и озер Фото: Daily Mail

70 миллионов лет назад, когда жили найденные представители птерозавров, территория штата Техас представляла собой не пустыню, а вечнозеленый лес. Долгое время считалось, что птерозавр Кетцалькоатль питался падалью, но новое исследование предполагает, что он питался крабами и моллюсками, которых доставал со дна рек и озер. Но, по словам ученых, еще много предстоит узнать о строении тела и крыльев самой большой летающей рептилии на Земле.