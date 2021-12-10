Быстрее Усэйна Болта. Ученые выяснили, с какой скоростью бегали динозавры

Анализ найденных следов древних животных показал, что двуногие трехпалые динозавры-хищники могли бегать очень быстро.

Исследование двух наборов окаменелых следов, найденных на участке в Ла-Риоха, Испания, которые тероподы оставили на дне озера десятки миллионов лет назад, говорит о том, что динозавры могли развивать скорость до 44,6 км/ч. Это быстрее, чем смог бежать ямайский спортсмен Усэйн Болт, который разогнался до 43,9 км/час, сообщает CNN.

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Тероподы были хищниками и бегали на двух лапах. На лапах у них было 3 пальца, как у велоципрапторов, которых можно увидеть в фильмах. Используя окаменелые следы, ученые смогли определить скорость бега двух разных динозавров.

Скорость движения тероподов

Пара следов большего размера, которую назвали La Torre 6A-14 принадлежала тероподу, который бегал со скоростью примерно 37 км/час. Следы меньшего размера, под названием La Torre 6B-1, принадлежал тероподу, который при беге развивал скорость примерно 45 км/ч. Для сравнения самый быстрый человек в мире Усэйн Болт в 2011 году в забеге на 100 метров смог бежать со скоростью 43,9 км/час.

"Мы обнаружили 5 следов большего размера и 7 следов меньшего размера. Следы динозавров, которые бегали достаточно быстро не очень легко обнаружить", — говорит Пабло Наварро-Лорбес из Университета Ла-Риоха, Испания.

[ + – ] Именно так теропод оставил свои следы. Реконструкция. Фото: CNN

Размеры следов

По размерам следы La Torre 6A-14 были 32,8 см в длину и 30,2 см в ширину. А следы La Torre 6B-1 были 28,9 см в длину и 26,9 см в ширину. Ученые пришли к выводу, что высота ноги динозавров была от 1,1 до 1,4 метра, а общая высота животного составляла около 2 метров. Общая длина тероподов с учетом хвоста была на уровне 4-5 м.

Эти тероподы жили в нижнемеловом периоде, между 145 и 100,5 млн лет назад. В то время в этом районе была система озер, уровень воды в которой изменился, говорит ученый.

"Когда уровень воды был низким, динозавры бегали здесь и оставляли свои следы, которые мы нашли в виде окаменелостей", — говорит Наварро-Лорбес.

Чтобы рассчитать скорость тероподов, ученые использовали соотношение между длиной ноги и длиной шага, то есть расстоянием, которое теропод преодолел одной ногой. Ученые не знают точно, к какому виду динозавров принадлежали владельцы оставленных следов. Наварро-Лорбес говорит, что возможно они относились к спинозаврам или кархародонтозаврам.

После анализа следов, ученые сделали вывод, что их оставили представители одного вида, просто один динозавр был крупнее другого. Эти данные дают нам новую информацию о том, как тероподы передвигались, с какой скоростью и как жили в те далекие времена, говорит Наварро-Лорбес.

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