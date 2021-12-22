Похож на птицу. В Китае нашли полностью сохранившийся эмбрион динозавра (фото)

Что удивило ученых, так это поза эмбриона, которая ранее не встречалась у нептичьих динозавров. Она напоминает эмбрион современной птицы на поздней стадии развития.

Невероятно редкий, хорошо сохранившийся эмбрион динозавра был найден внутри окаменевшего яйца, которое пылилось в течение более 10 лет в кладовой китайского музея Yingliang Stone Nature History, пишет IFLS.

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Что примечательно, это открытие было сделано почти случайно. Исследуя яйца динозавров, десятилетиями пылившиеся в хранилищах, ученые заподозрили, что внутри могут находиться эмбрионы.

Возраст нерожденного экземпляра, которому, как считается, от 66 до 72 миллионов лет, демонстрирует невероятную связь между динозаврами и современными птицами.

Принадлежащее к группе пернатых, беззубых тероподов, известных как овирапторозавры, невылупившийся детеныш, имеет длину около 27 см. Это первая такая находка эмбриона динозавра в позе, характерной для современных эмбрионов птиц.

[ + – ] Хорошо сохранившийся эмбрион динозавра был найден внутри окаменевшего яйца

Незадолго до вылупления современные птицы совершают ряд маневров, называемых подгибанием которые включают в себя изгибание тела и опускание головы под крыло для стабилизации головы, однако эволюционное происхождение этого поведения до сих пор остается неизвестным.

Как объясняют авторы исследования, голова их экземпляра по прозвищу "малыш Инлян" лежала под телом, ноги по бокам, а спина изогнута. Такая поза, по их словам, ранее не встречалась у нептичьих динозавров, но напоминает эмбрион современной птицы на поздней стадии развития.

Считается, что подгибание играет жизненно важную роль в процессе вылупления птиц, и у тех, кто не может принять эту позу, гораздо меньше шансов пережить вылупление из яйца. Малыш Инлян как раз и был найден в таком положении. Это говорит о том, что данное явление могло впервые развиться среди древних предков современных птиц.

"Малыш Инлян выглядит как птенец, свернувшийся в яйце, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые развились у их предков динозавров" — отметил один из авторов исследования профессор Стивен Брусатти из Эдинбургского университета.

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Однако, поскольку это единственный экземпляр такого рода, авторы исследования признают, что на основании их наблюдений нельзя сделать твердых выводов о природе эмбрионов динозавров, и что необходимо изучить больше подобных окаменелостей, прежде чем можно будет подтвердить какие-либо гипотезы.

Тем не менее, они заключают, что этот новый ископаемый эмбрион намекает на то, что некоторые ранние модели поведения (подгибание), которые часто считаются исключительно птичьими, могут иметь более глубокие корни в роду тероподов.

Напомним, что ранее палеонтологи раскопали останки нового вида динозавра, хвост которого напоминает настоящую дубинку. Бронированное существо из рода анкилозавров, названное Stegouros elengassen, было травоядным животным, которое жило на нашей планете в конце мелового периода. Его рот сильно напоминал клюв, а бока и спина были усеяны костными структурами.

Также в ходе недавнего исследования эксперты узнали, как быстро бегали динозавры. Анализ следов двуногих трехпалых динозавров-хищников показал, что древние животные могли развивать скорость до 44,6 км/ч.