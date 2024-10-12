Действуют, как опытные гимнасты: ученые выяснили, что на самом деле делают младенцы в утробе матери

Эмбрионы в утробе матери изучают весь спектр движений, чтобы к рождению их мозг был достаточно сформирован.

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В Интернете появилось видео, показывающее, что делают дети внутри матки, после чего люди были поражены. Мы все знаем, что дети двигаются там, и иногда это даже можно увидеть, если присмотреться, но то, что они делают, часто остается загадкой. Об этом пишет издание Unilad.

Когда мы думаем о плоде, мы обычно представляем себе что-то слабое и крошечное, а не то, что прыгает, как опытный гимнаст. Но это именно то, что происходит в утробе матери.

Видео, опубликованное в X демонстрировало различные движения плода в утробе матери, включая питье амниотической жидкости, зевание, плач, мочеиспускание, прыжки, скольжение и пинание.

Хотя некоторые движения медленные и милые, есть и такие, которые выглядят совсем неожиданно.

В какой-то момент можно увидеть, как нерожденный ребенок прыгает из одного конца матки в другой, головой вперед.

Есть причина, по которой они так много и так двигаются, и это удивительно. Согласно исследованию в Scientific Reports, пинание помогает плоду изучать свое тело и исследовать окружающую среду. Исследователи выяснили это, обследовав 19 новорожденных в возрасте от 31 до 42 недель.

Они обнаружили, что младенцы "скорректировали гестационный возраст", что означает, что если ребенок родился на 35 неделе и на момент обследования ему была 1 неделя, его движения будут имитировать движения плода в утробе матери на 36 неделе беременности.

Из результатов они также выяснили, что любые толчки плода в третьем триместре могут помочь им развить области мозга, связанные с сенсорным вводом и сформировать ощущение собственного тела.

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