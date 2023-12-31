Отличительный признак необычного ума: как определить обладателей "подвижного интеллекта"

Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.

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В ходе исследования, которое может заставить нас переосмыслить, что значит быть умным, ученые обнаружили, что любовь к новым и нестандартным идеям — ключевая черта людей с высоким IQ. Эти люди не просто хорошо разбираются в книгах, они еще и глубоко любопытны, увлекаются сложными философскими дискуссиями и любят решать головоломки. Это любопытство связано с тем, что эксперты называют "подвижным интеллектом", то есть со способностью мозга быстро обрабатывать информацию, подобно мощному двигателю или быстрому компьютеру, пишет PsyBlog.

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Подвижный интеллект отличается от кристаллизованного интеллекта, который в большей степени относится к знаниям и фактам, накопленным вами со временем. Считайте, что подвижный интеллект — это необработанная вычислительная мощность вашего мозга, а кристаллизованный интеллект — это данные, хранящиеся на жестком диске.

Исследование, в котором в свое время приняли участие 2 658 сотрудников 10 британских компаний, показало, что люди с более высокими показателями подвижного интеллекта чаще ищут новый опыт и идеи. Именно они с удовольствием погружаются в новую деятельность и предпочитают разнообразие и новизну рутине. Дело не только в стремлении к острым ощущениям, а в том, что их мозг устроен фундаментально. Люди с высоким уровнем пождвижного интеллекта лучше справляются с новыми задачами, думают на ходу и любят выполнять умственно стимулирующие задания.

Это не означает, что люди с низким уровнем подвижного интеллекта не могут наслаждаться новым опытом или стремиться к нему, но они могут находить эти занятия менее полезными по своей сути, поскольку требуют больших умственных усилий.

Исследование показывает, что развитие любопытства и открытости новому опыту может не только обогатить нашу жизнь, но и стать признаком и упражнением для развития ловкости нашего мозга. Хотя мы часто думаем об интеллекте в терминах знаний или образования, это исследование напоминает нам о динамичной, постоянно меняющейся природе разума и его способности к росту и адаптации.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.