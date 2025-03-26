Умные люди оказались в опасности: инсульт может быстро уничтожить их интеллект

Инсульт способен в миг перечеркнуть нашу обыденную жизнь. Однако недавно ученые обнаружили еще одну угрозу, исходящую от него и буквально разрушающую мозг людей с высоким интеллектом.

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Пережитый инсульт может со временем привести к ускоренному снижению умственных способностей. Но недавно ученые выяснили, что у людей с более высоким уровнем образования снижение некоторых когнитивных функций после инсульта может происходить еще быстрее, пишет Newswise.

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В исследовании, проведенном под руководством Мичиганского медицинского института, было проанализировано более 2 000 пациентов, перенесших инсульт в период с 1971 по 2019 год. Изначально люди с высшим образованием показали лучшие результаты в общих когнитивных тестах, которые оценивают такие навыки, как память и внимание.

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Однако у высокообразованных людей вскоре наблюдалось более быстрое ухудшение исполнительных функций — навыков, необходимых для решения повседневных задач, таких как решение проблем и рабочая память, — по сравнению с теми, кто имел менее формальное образование.

Доктор Меллани В. Спрингер, первый автор исследования и профессор неврологии в Медицинской школе Мичиганского университета, объясняет, что уменьшение объема мозга происходит со временем, независимо от образования. Полученные данные позволяют предположить, что высшее образование может помочь людям сохранять лучшие когнитивные функции до тех пор, пока не будет достигнут определенный уровень повреждения мозга в результате инсульта. После этого способность мозга компенсировать ущерб может быть нарушена, что приведет к быстрому снижению когнитивных способностей.

В течение многих лет исследователи наоборот рассматривали уровень образования как предиктор когнитивного резерва — способности мозга сохранять работоспособность, несмотря на травму. Предполагалось, что у людей с более высоким уровнем образования когнитивные функции после инсульта будут снижаться медленнее.

Однако результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open, свидетельствуют об обратном. Доктор Дебора Левин, автор исследования, профессор внутренней медицины и неврологии в Медицинской школе Университета штата Массачусетс, отмечает, что деменция представляет собой больший риск после первого инсульта, чем повторный инсульт.

В настоящее время не существует методов лечения, способных предотвратить или замедлить снижение когнитивных способностей и деменцию после инсульта. Данное исследование позволяет лучше понять и выдвинуть потенциальные гипотезы о причинах постинсультного снижения когнитивных способностей и определить, какие пациенты подвержены большему риску.

Исследование также показало, что генетические факторы, такие как наличие гена ApoE4, связанного с болезнью Альцгеймера, не влияют на связь между уровнем образования и снижением когнитивных способностей после инсульта. Кроме того, количество инсультов, перенесенных человеком, не влияло на эту связь. Это позволило ученым предположить, что критический момент, когда у высокообразованных людей нарушается когнитивная компенсация, не зависит от генетического риска и может наступить после одного инсульта.

Выявление пациентов, перенесших инсульт и подверженных наибольшему риску снижения когнитивных способностей, имеет решающее значение для выбора будущих мер по замедлению этого процесса. Понимание факторов, способствующих постинсультному снижению когнитивных функций, может помочь разработать стратегии по сохранению когнитивных функций у людей, переживших инсульт.

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